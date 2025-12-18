Los consejos de Cristina Pedroche para una pareja duradera: "Nos acostamos y no podemos estar enfadados"

La gran protagonista de las próximas Campanadas volverá a ser indiscutiblemente Cristina Pedroche, junto a Alberto Chicote, y la presentadora ha visitado El Hormiguero para hablar de sus sensaciones a pocos días de la Nochevieja. Por supuesto, el gran tema de la entrevista ha sido el vestido que lucirá. Pablo Motos, Trancas y Barrancas han acorralado a la invitada con preguntas de las que han conseguido extraer algunas pistas.

Tras la entrevista, las hormigas han sometido a Cristina al 'Test de la pareja duradera'. La presentadora ha empezado revelando una regla que tiene con Dabiz Muñoz, su marido: "Nos acostamos y no podemos estar enfadados". También ha confesado los motes que se tienen el uno al otro: Rubia y Mamo. ¡Incluso vienen en sus alianzas de boda!

La presentadora también cree que, cuando a uno de la pareja le pasa algo y se resiste a contarlo, el otro tiene que "insistir a morir". En cuanto a si uno puede hacer caca mientras el otro se ducha, la invitada cree que sí, discrepando con Pablo. También le ha llevado la contraria al presentador al asegurar que hay que mandar "muchísimos" mensajes a la pareja durante el día. ¿Y sobre la sinceridad total? ¡Descubre en el vídeo todas sus respuestas!