Leire Díez moderó una charla sobre feminismo junto a Pilar Llop en noviembre de 2020 en Ferraz

Retrocedemos hasta el 24 de noviembre de 2020. En concreto, un día antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, ejerció como moderadora en una charla sobre feminismo entrevistando a Pilar Llop, en aquel momento presidenta del Senado, más tarde ministra de Justicia.

Aunque ella siempre ha mantenido ser una simple militante de base, su participación en actos de este calibre saca a relucir la posición real que mantendría la 'fontanera'. En aquel acto, la otra moderadora era Carmen Calvo, entonces secretaria de Igualdad.

Tanto tiempo después, se conoce que Leire, Antxón y el expresidente de la SEPI, ya estaban dando los primeros pasos de su grupo, con el que más adelante conseguirían, según los investigadores, más de 750.000 euros en mordidas. Una cantidad que lograrían gracias a su posición y su influencia.

Pilar Bernabé se desvincula

A pesar de ello, en el PSOE siguen desvinculándose de Leire. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que en la sede del Partido Socialista en Ferraz "participan todo tipo de personas", mientras que niega que tuviera conocimiento de que la exmilitante moderó allí en 2020 dicho debate: "Yo en el año 2020 no sé lo que estaba haciendo la señora Leire Díez".

Acerca de esta charla moderada por Leire, Bernabé ha contado a los periodistas que ha tenido conocimiento de la información a través de los medios de comunicación, ya que ha recalcado que ella "en 2020 estaba en el Ayuntamiento de Valencia poniendo en marcha medidas feministas", que ahora ha denunciado que "se han revertido" con el gobierno municipal PP-Vox.

Leire Díez queda en libertad

El pasado 13 de diciembre, la exmilitante socialista Leire Díez quedó en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez que la investiga por presuntas irregularidades de contratos públicos junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso.

La fiscal solicitó la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente cada 15 días ante el juzgado para los tres investigados.

Los tres fueron detenidos por presuntas irregularidades en contratos públicos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.