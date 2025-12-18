Ana se alza con los 98.000 euros en El 1% tras un duelo final lleno de tensión

La edición dejó a siete aspirantes peleando por un bote que ascendía a 98.000 euros, pero solo tres jugadores lograron llegar al temido reto del 1%. Raúl, Dani y Ana se enfrentaron a la pregunta definitiva, conscientes de que el premio únicamente se repartiría entre quienes acertasen. La presión fue máxima y el silencio del plató lo decía todo.

Finalmente, la lógica del desafío solo estuvo al alcance de Ana, que resolvió el enigma con firmeza y se convirtió en la campeona única de la noche.