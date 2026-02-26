Sandra Golpe se pone a las órdenes de Trancas y Barrancas para dirigir un informativo en El Hormiguero

La visita de Sandra Golpe a El Hormiguero no solo sirvió para hablar del rigor y la construcción de los informativos, sino también para demostrar que la presentadora sabe desenvolverse en cualquier terreno, incluso en el más imprevisible.

Tras explicar cómo se priorizan las noticias y cómo se construye un informativo en tiempo real, llegó el turno de Trancas y Barrancas, que no dejaron pasar la oportunidad de poner a prueba a la periodista con una sección muy especial: ¡dirigir un informativo en directo… bajo sus órdenes!

El reto consistía en que Pablo Motos y Sandra Golpe leyeran distintas noticias mientras las hormigas dirigían el supuesto informativo, indicándoles en qué cámara mirar, cuándo cambiar de plano o cómo reaccionar ante titulares inesperados.

Entre cambios de cámara constantes y textos que podían desatar la risa en cualquier momento, tanto Sandra como Pablo lograron mantener la compostura y seguir las instrucciones con profesionalidad. La periodista demostró su experiencia frente a las cámaras.