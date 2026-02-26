Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 4

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

Salma ha propuesto a su familia jugar al ¿quién es más? Un pasatiempo que no le ha hecho mucha gracia a Susana Saborido ante las respuestas de sus hijas.

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

La familia Sánchez Saborido van a disfrutar de otra noche durmiendo todos juntos tras la fabulosa masterclass de sushi. Ante de acostarse, Salma les ha propuesto un divertido juego en familia.

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”

A la hora de responder al pasatiempo, Daniela y Salma han confesado que el más detallista y divertido de sus padres es Joaquín, unas afirmaciones que no le han hecho mucha gracia a Susana Saborido.

Cuando tienen que definir al más sacrificado, Susana Saborido no puede más y estalla, “¿en qué es sacrificado tu padre? Les pregunta a Daniela y Salma.

Un juego ante el que Joaquín y Susana han hecho una confesión, “llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema, nos vamos mandando mensajes por la casa” han revelado los protagonistas de El capitán en Japón.

“¿Esta es mi familia?”: Las carcajadas de Joaquín al ver a su mujer y sus hijas vestidas de geishas

“¿Está es mi familia?”: Las carcajadas de Joaquín al ver a su mujer y sus hijas vestidas de geishas

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón

Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”
Mejores momentos | Programa 4

Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”

“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados
Mejores momentos | Programa 4

“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados

Vuelve a ver la entrevista completa a Sandra Golpe en El Hormiguero
Mágica

Vuelve a ver la entrevista completa a Sandra Golpe en El Hormiguero

La periodista ha celebrado el liderazgo de su informativo por todo lo alto en una noche inolvidable.

El Monaguillo
¡Momentazo!

El Monaguillo convierte el plató de El Hormiguero en un escaparate de tecnología japonesa

El colaborador ha traído lo mejor de Japón aprovechando la visita de Sandra Golpe.

¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero

¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero

Los mejores temas al volante de Sandra Golpe y Pablo Motos: "Yo también tengo mi seriedad y mi credibilidad"

Sandra Golpe y Pablo Motos sorprenden con sus mejores temas musicales al volante: "Yo también tengo mi seriedad y mi credibilidad"

Pedro Cavadas ilustra a nuevos médicos: la ilusionante experiencia real de El Hormiguero

Pedro Cavadas ilustra a nuevos médicos: la ilusionante experiencia real de El Hormiguero

Publicidad