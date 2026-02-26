Mejores momentos | Programa 4
“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma
Salma ha propuesto a su familia jugar al ¿quién es más? Un pasatiempo que no le ha hecho mucha gracia a Susana Saborido ante las respuestas de sus hijas.
La familia Sánchez Saborido van a disfrutar de otra noche durmiendo todos juntos tras la fabulosa masterclass de sushi. Ante de acostarse, Salma les ha propuesto un divertido juego en familia.
A la hora de responder al pasatiempo, Daniela y Salma han confesado que el más detallista y divertido de sus padres es Joaquín, unas afirmaciones que no le han hecho mucha gracia a Susana Saborido.
Cuando tienen que definir al más sacrificado, Susana Saborido no puede más y estalla, “¿en qué es sacrificado tu padre? Les pregunta a Daniela y Salma.
Un juego ante el que Joaquín y Susana han hecho una confesión, “llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema, nos vamos mandando mensajes por la casa” han revelado los protagonistas de El capitán en Japón.
