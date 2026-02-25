Vicente Vallés: "Si alguien esperaba encontrar un papel que involucrase al rey Juan Carlos, puede perder toda esperanza"

Hay semanas en las que la realidad supera cualquier ficción que alguien imaginativo pudiera inventar. Porque el lunes se cumplieron 45 años del 23F. El gobierno anunció la desclasificación de los documentos secretos sobre lo que pasó aquel día. Y pocas horas después de esa desclasificación, se anunciaba la muerte del principal protagonista de aquella infausta jornada: el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina.

Tejero ocupa un lugar destacado en una de las peores páginas de la historia de España: la que relata una absurda asonada militar de estilo decimonónico, que puso a España al borde del colapso, y, quién sabe, si al borde de un conflicto civil. Ahora, son públicos documentos que estaban guardados bajo siete llaves en varias instituciones.

Y, si alguien esperaba encontrar un papel en el que se estableciera que el rey Juan Carlos estaba involucrado en el golpe, puede perder toda esperanza. De hecho, los documentos que se han desclasificado sugieren justo lo contrario: que Juan Carlos I actuó para acabar con la asonada militar, y los golpistas se arrepintieron después de haber dejado libre al Borbón, según las palabras textuales de los propios protagonistas del golpe.

