Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Opinión

Vicente Vallés: "Si alguien esperaba encontrar un papel que involucrase al rey Juan Carlos, puede perder toda esperanza"

Los documentos que se han desclasificado sugieren justo lo contrario: que Juan Carlos I actuó para acabar con la asonada militar.

La opinión de Vicente Vallés

La opinión de Vicente Vallés tras la desclasificación de los documentos del 23F | Antena 3 Noticias

Publicidad

Vicente Vallés
Publicado:

Hay semanas en las que la realidad supera cualquier ficción que alguien imaginativo pudiera inventar. Porque el lunes se cumplieron 45 años del 23F. El gobierno anunció la desclasificación de los documentos secretos sobre lo que pasó aquel día. Y pocas horas después de esa desclasificación, se anunciaba la muerte del principal protagonista de aquella infausta jornada: el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina.

Tejero ocupa un lugar destacado en una de las peores páginas de la historia de España: la que relata una absurda asonada militar de estilo decimonónico, que puso a España al borde del colapso, y, quién sabe, si al borde de un conflicto civil. Ahora, son públicos documentos que estaban guardados bajo siete llaves en varias instituciones.

Y, si alguien esperaba encontrar un papel en el que se estableciera que el rey Juan Carlos estaba involucrado en el golpe, puede perder toda esperanza. De hecho, los documentos que se han desclasificado sugieren justo lo contrario: que Juan Carlos I actuó para acabar con la asonada militar, y los golpistas se arrepintieron después de haber dejado libre al Borbón, según las palabras textuales de los propios protagonistas del golpe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El presidente de Plus Ultra, sobre el rescate de la compañía: "No hubo trato de favor ni injerencias indebidas"

El presidente de Plus Ultra niega "ayudas ilícitas" ni "trato de favor" en el rescate del Gobierno a la aerolínea

Publicidad

España

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Si alguien esperaba encontrar un papel que involucrase al rey Juan Carlos, puede perder toda esperanza"

Carmen, mujer Tejero

Carmen, mujer de Tejero, lamentó en conversaciones el 23-F que el Ejército le dejara tirado "como una colilla"

Antonio Tejero

Muere Antonio Tejero, autor del intento de Golpe de Estado del 23-F

Felipe González
23F

Felipe González reivindica el papel de Juan Carlos I el 23-F ante la desclasificación: "La actuación del rey no fue ejemplar. Fue decisiva"

Croquis 23-F
23F

Nuevos documentos del 23-F: así se planificó el aislamiento de Madrid para "estrangular" el Estado

Documentos 23-F
Documentos 23-F

Los golpistas del 23-F veían como un fallo "dejar al Borbón libre" y le señalan como un "objetivo a batir y anular"

Uno de los documentos encabezado por "militares españoles" alude al fallo de "dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero".

El presidente de Plus Ultra niega "ayudas ilícitas" ni "trato de favor" en el rescate del Gobierno a la aerolínea
Caso Koldo

El presidente de Plus Ultra, sobre el rescate de la compañía: "No hubo trato de favor ni injerencias indebidas"

Julio Martínez Solá, presidente de la compañía aérea Plus Ultra, se acoge a su derecho de no declarar y ha criticado el ataque desproporcionado y continuado contra la compañía.

Paco González, exdirector de Comunicación de Mazón

Un alto cargo de Mazón declara que “tenía tono de trabajo” cuando habló con él la tarde de la DANA

Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados el 23 -F

Seis miembros del CESID "participaron activamente" en el 23-F y lo intentaron encubrir

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz anuncia que no encabezará Sumar para las próximas elecciones

Publicidad