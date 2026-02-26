Antena3
“¿Esto es un satisfayer?” La sorpresa erótica de Susana Saborido a Joaquín

La mujer del capitán organizará una noche romántica en el próximo programa de El capitán en Japón. ¿Saldrá todo según lo previsto?

Carmen Pardo
Publicado:

Susana Saborido sorprenderá a Joaquín con un hotel lleno de erotismo ante la incredulidad de sus hijas.

La experiencia de probar el pez globo supondrá un gran desafío para la familia Sánchez Saborido al ser una comida altamente venenosa si no se hace bien.

Y la expo de Osaka sacará el lado más divertido de Joaquín donde será aclamado por multitud de japoneses béticos. No te pierdas el próximo programa de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

“No vengo más”: El enfado de Susana Saborido tras montar en la atracción acuática

