Adiós al doctor Evren: el cirujano que sanó su pasado para salvar su futuro

Despedimos a un hombre que nos dio una lección de vida en cada capítulo. Evren no solo llegó a la Fundación Peran como un cirujano impecable, capaz de salvar vidas donde otros tiraban la toalla; llegó para inspirar a otros con su fortaleza.

Detrás de ese hombre solitario que prefería la calma del mar al bullicio de la ciudad, se escondía una historia desgarradora que nos mantuvo en vilo. Fue un niño que creció en orfanatos, solo y desprotegido, cargando con el peso de una injusticia que le robó su infancia.

Evren vivió por y para los demás, siendo el escudo de Bahar y el cirujano estrella, pero se olvidó de cuidarse a sí mismo. Sufrió el engaño más cruel de Naz, quien jugó con sus sentimientos al hacerle creer que esperaba un hijo suyo cuando en realidad era fruto de una inseminación. Ese golpe, sumado a los fantasmas de su pasado, le hizo sentir que no encajaba en ningún sitio, llevándole a aislarse y a marcharse sin mirar atrás.

Pero, como buen médico del alma, entendió que no podía curar a otros si no se curaba él primero. Verle encontrar finalmente la paz junto a Bahar y formar esa familia que tanto le negaron de niño, ahora junto al pequeño Ali, es el cierre de justicia poética que tanto necesitaba y merecía.

¡Hasta siempre, Doctor Evren! Gracias por enseñarnos que, aunque el pasado sea oscuro, siempre se puede renacer para ser luz en la vida de los demás.