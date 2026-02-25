Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un personaje único

Adiós al doctor Evren: el cirujano que sanó su pasado para salvar su futuro

Repasamos la vida del cirujano que nos enseñó que, aunque te lo quiten todo de niño, siempre puedes elegir el camino de la bondad.

Evren

Evren.

Publicidad

Despedimos a un hombre que nos dio una lección de vida en cada capítulo. Evren no solo llegó a la Fundación Peran como un cirujano impecable, capaz de salvar vidas donde otros tiraban la toalla; llegó para inspirar a otros con su fortaleza.

Detrás de ese hombre solitario que prefería la calma del mar al bullicio de la ciudad, se escondía una historia desgarradora que nos mantuvo en vilo. Fue un niño que creció en orfanatos, solo y desprotegido, cargando con el peso de una injusticia que le robó su infancia.

Evren vivió por y para los demás, siendo el escudo de Bahar y el cirujano estrella, pero se olvidó de cuidarse a sí mismo. Sufrió el engaño más cruel de Naz, quien jugó con sus sentimientos al hacerle creer que esperaba un hijo suyo cuando en realidad era fruto de una inseminación. Ese golpe, sumado a los fantasmas de su pasado, le hizo sentir que no encajaba en ningún sitio, llevándole a aislarse y a marcharse sin mirar atrás.

Evren se enfrenta a su dolor mientras la vida sigue en el hospital: “No perdonaré nunca a Naz”

Pero, como buen médico del alma, entendió que no podía curar a otros si no se curaba él primero. Verle encontrar finalmente la paz junto a Bahar y formar esa familia que tanto le negaron de niño, ahora junto al pequeño Ali, es el cierre de justicia poética que tanto necesitaba y merecía.

¡Hasta siempre, Doctor Evren! Gracias por enseñarnos que, aunque el pasado sea oscuro, siempre se puede renacer para ser luz en la vida de los demás.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Evren

Adiós al doctor Evren: el cirujano que sanó su pasado para salvar su futuro

La joven decide frenar la conexión que tiene con el marido de Carmen… ¡tan solo es un miembro del personal!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel trata de jugársela a Beatriz intentando acercarse a ella

Capítulo 506 de Sueños de libertad; 25 de febrero: Paula, aconsejada por Manuela, toma distancia con Tasio

Capítulo 506 de Sueños de libertad; 25 de febrero: Paula, aconsejada por Manuela, toma distancia con Tasio

Gabriel cumple su parte del trato, pero Beatriz está dispuesta a seguir adelante en este peligroso
Capítulo 506

Gabriel cumple su parte del trato, pero Beatriz está dispuesta a continuar con en este peligroso juego: “No pienso alejarme de ti”

Digna le para los pies a don Agustín, no va a permitir que haga daño a Cloe: “Son rumores”
Capítulo 506

Digna le para los pies a don Agustín, no va a permitir que haga daño a Cloe: “Son rumores”

Pablo le confiesa a Damián toda la verdad sobre Marisol: “Tuvimos una aventura”
Capítulo 506

Pablo le confiesa a Damián toda la verdad sobre Marisol: “Tuvimos una aventura”

El empresario le revela toda la verdad al patriarca de los De la Reina y él le aconseja poner distancia con esa mujer.

Cloe le cuenta a Marta que don Agustín le ha amenazado con desvelar su secreto
Capítulo 506

Cloe le cuenta a Marta que don Agustín le ha amenazado con desvelar su secreto

La francesa le propone a Marta mentir al cura para tratar de darle la vuelta al chantaje de Gabriel, pero ella le pide que no haga nada.

Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho es Juan Toscano en Entre tierras 2: "Es un hombre muy familiar y buena persona"

Cartel de la nueva temporada de Sueños de libertad

Así es el nuevo cartel de Sueños de libertad

Sueños de libertad cumple dos años como la serie más vista de la televisión

Sueños de libertad cumple dos años como la serie más vista de la televisión

Publicidad