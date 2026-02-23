El papel del rey y el "elefante blanco", entre otros: las incógnitas del 23F que pueden resolverse tras 45 años

Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, varias de las preguntas que han acompañado aquel episodio podrían encontrar respuesta. El Gobierno ha anunciado la desclasificación de los documentos vinculados al 23F, una decisión que permitirá acceder a materiales que hasta ahora permanecían bajo la Ley de Secretos Oficiales.

Durante 18 horas, el poder ejecutivo y legislativo quedó retenido tras la irrupción armada del exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados. Aquel asalto al hemiciclo, en plena votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, dejó una imagen que marcó la historia política reciente. Desde entonces existe una versión judicial consolidada, pero parte de la documentación ha permanecido fuera del alcance público.

La sentencia dictada en 1982, que condenó a treinta personas por la intentona, dio por cerrado el proceso penal. Sin embargo, no disipó todas las dudas sobre el alcance real de la operación ni sobre las responsabilidades políticas y militares que pudieron quedar fuera del foco judicial. Desde entonces, investigadores, historiadores y formaciones políticas han reclamado acceso a materiales que nunca se hicieron públicos.

Qué información saldrá a la luz

Entre los documentos que se harán públicos figuran el sumario completo del procedimiento, la vista oral y las sentencias dictadas tras el juicio. También se incluyen las pruebas aportadas durante el proceso judicial: documentos internos, grabaciones y llamadas telefónicas mantenidas aquella noche, incluidas las comunicaciones entre el rey Juan Carlos I y el Congreso.

Entre los archivos pendientes de conocerse se encuentran las grabaciones de las llamadas realizadas el 23 y 24 de febrero de 1981 tanto desde el Congreso como desde el Palacio de la Zarzuela. También podrían incorporarse referencias a las reuniones mantenidas en aquellas fechas por el rey Juan Carlos I, el entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez o el general Alfonso Armada. Parte de ese material no formó parte del sumario público o quedó bajo reserva.

El acceso a estos archivos permitirá revisar con mayor detalle qué ocurrió en aquellas horas, cómo se desarrollaron las decisiones institucionales y qué contactos se produjeron entre los distintos actores implicados.

Algunos historiadores sostienen que "lo esencial ya lo sabemos", en referencia a que el juicio estableció responsabilidades y fijó un relato jurídico de los hechos. Sin embargo, la apertura de nuevos documentos puede aportar matices o aclaraciones sobre aspectos que han sido objeto de debate durante décadas.

Entre las cuestiones que podrían aclararse figuran el papel desempeñado por el rey durante la noche del 23F, el contenido exacto de las conversaciones entre Tejero y el entonces jefe del Estado o la identidad del denominado "elefante blanco", figura que durante años ha alimentado hipótesis y especulaciones.

La versión histórica sitúa como decisiva la intervención televisada del monarca, en la que comunicó que había ordenado a las autoridades civiles y militares preservar el orden constitucional. Sin embargo, el contenido completo de las gestiones realizadas durante aquellas horas sigue sin conocerse. También permanecen sin aclarar los contactos que pudo mantener con el general Alfonso Armada, quien esa noche acudió al Congreso y fue posteriormente condenado por su participación en la intentona.

También genera interés el papel desempeñado por Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, encargado de coordinar las comunicaciones del jefe del Estado con los mandos militares. Su intervención fue determinante en la gestión de aquella noche, aunque los detalles completos de sus actuaciones permanecen en parte bajo reserva.

Otra incógnita relevante es la actuación de los servicios de inteligencia antes y durante el intento de golpe. El papel del entonces CESID, hoy CNI, ha sido objeto de análisis y controversia en distintas investigaciones y publicaciones.

La desclasificación puede arrojar luz sobre esas zonas grises y permitir contrastar versiones que hasta ahora se han apoyado en testimonios parciales o reconstrucciones indirectas.

