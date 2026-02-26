Antonio Tejero será incinerado y sus restos se depositarán junto a los de su esposa en Málaga

Caprichos del destino, Antonio Tejero muere el mismo día que se desclasifican los papeles de su intento de golpe de estado en 1981. El funeral tendrá lugar la tarde de este jueves en el Crematorio La Costera y después será incinerado. Sus cenizas serán depositadas junto a los restos de su esposa, Carmen en Torre del Mar, Málaga.

Antonio Tejero nunca se arrepintió de lo ocurrido el 23-F de 19981, hechos que marcaron la historia de nuestra democracia. Él fue la cara y la voz visible de este fallido golpe de estado. El "¡Quieto todo el mundo!", con el que interrumpió la votación en el Congreso de los Diputados de la investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo resonó en todos los hogares de nuestro país.

Tejero fue condenado a 30 años de prisión por rebelión militar de los que cumplió 15. En 1996 salió y tuvo una vida discreta hasta el día de la exhumación de Francisco Franco que apareció en las inmediaciones del cementerio de Mingo Rubio. La última imagen que tenemos suya es una en la que aparece saludando en su casa de Málaga hace 5 años.

Tejero falleció en su casa Alzira y ya entrada la noche su cuerpo fue trasladado a Xátiva.

Intento fallido del golpe de estado

Tejero irrumpió en el Hemiciclo a las 18.23 horas acompañado de más de 250 guardias civiles armados. "¡Al suelo!", gritó subido a la tribuna mientras los uniformados disparaban al techo. Desde ese momento, los 350 diputados pasaron más de 17 horas secuestrados en la Cámara Baja.

La asonada, que contaba con el apoyo de sectores militares contrarios al Estado de las Autonomías, la legalización del PCE o algunas reformas del Ejército, fue orquestada por el propio Antonio Tejero. El golpe se empezó a desmoronar tras el mensaje televisado de madrugada del Rey Juan Carlos I, que ataviado con el uniforme de capitán general de las Fuerzas Armadas mostró el apoyo de la Corona a la Constitución y a la democracia.

Antes del 23-F, Tejero participó en la denominada 'Operación Galaxia', una intentona golpista gestada en 1978, pero este complot fue desarticulado antes de su ejecución.

Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declinado hacer una valoración sobre Tejero. "Podréis entender que por muchas circunstancias y en este momento, me resulta harto difícil hacer cualquier valoración sobre esta persona. Yo creo que cada uno tiene ya su propia idea al respecto".

