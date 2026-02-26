Alberto Saiz revela que ha desaparecido la documentación que acredita la participación del CESID en el 23-F: "Su intervención fue decisiva"

Si alguien conoce de primera mano cómo funciona la información más secreta del Estado, ese es Alberto Saiz. Dirigió el Centro Nacional de Inteligencia entre 2004 y 2009, en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y este miércoles ha sido entrevistado en Espejo Público, un día después de que el Gobierno haya desclasificado los documentos relativos al 23F. La apertura de estos archivos, publicados ayer, arroja más datos sobre uno de los episodios más delicados de la historia reciente de España: el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

"Nos viene muy bien a todos"

Alberto Saiz valora positivamente la decisión del Ejecutivo: “Me ha parecido muy bien y creo que nos viene muy bien a todos. Era necesaria para conocer un episodio muy triste y muy oscuro de nuestra historia más reciente. Creo que pone claridad sobre las dudas que pudiera haber y las teorías”, asegura. Sin embargo, su análisis va más allá de la mera desclasificación: “Cuando fui a los archivos, había muy poquita cosa”.

El exdirector del CNI ya había llamado la atención al afirmar que, cuando consultó los fondos documentales sobre el 23F, “estaban bastante secos”. En la entrevista en Espejo Público ha explicado qué quiso decir con esa expresión: “Este asunto nació meses antes, años antes… hay una fase de preparación muy grande y costosa y sabemos con la desclasificación de los documentos que hay un grupo de personas del CESID que intervinieron en esa fase”, señala.

El CESID —antecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia— estaba operativo en 1981. Saiz relata que, movido por la curiosidad profesional, quiso saber qué constaba en los archivos del servicio secreto sobre aquel día clave: “A lo que me refiero con que los papeles están secos es que yo me intereso por saber qué hay en los archivos del CNI sobre el 23F y descubro que hay muy poquita cosa. Yo tenía curiosidad por saber cómo operó en aquel día el antecesor del CNI”. Y va un paso más allá: “Es imposible que la organización de algo tan complejo deje ningún rastro. Analizando todo este contexto, lo que se deduce es que había mucha información que se generó en aquellos años previos al golpe y que cuando yo voy al archivo, no está”.

Ante la pregunta directa de si, en caso de haber existido implicación del CESID, debería haber más documentación que la acreditara, Saiz es claro: “Exactamente, una parte. Quedó una parte muy significativa en la que dice que hubo seis personas del CESID que sí han intervenido”. Su tesis es que esa participación fue relevante en la fase previa al golpe: “Que tuvieron una intervención decisiva en la organización y preparación de todo esto, no tanto en la ejecución del golpe, pero sí en la idealización de cómo pudo ser todo. Esa es mi teoría”.

El Gobierno sostiene que se ha desclasificado todo lo que existe sobre el 23F. Pero Saiz introduce un matiz importante: “Creo que se ha desclasificado todo lo que había. Es imposible saber lo que ha desaparecido, que para mí es evidente que ha desaparecido documentación. Y saber cuál ha sido su destino final es especulativo. Hay muchas teorías, pero no podemos darles fuerzas a ninguna de ellas”.

El papel del rey Juan Carlos

La desclasificación no ha estado exenta de debate político. Algunos miembros del Ejecutivo, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, mostraron dudas por el riesgo de interpretaciones erróneas de determinados documentos. También el expresidente Felipe González se ha pronunciado sobre la forma en que se ha llevado a cabo el proceso y sobre el papel del rey emérito: “Yo quiero que desclasifiquen todo, que haya una ley”. Preguntado por si comparte la idea de que la desclasificación ha sido arbitraria, Saiz lo descarta: “No, es la desclasificación que se podía hacer. En este momento han desclasificado lo que está al alcance del Gobierno”. Y reivindica el papel de Juan Carlos I durante aquellas horas decisivas: “Yo siempre he tenido claro que el papel del rey Juan Carlos ha sido determinante y ha sido una decisión que ha salvado a este país de vivir etapas muy oscuras”.

