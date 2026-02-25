Carmen, mujer de Tejero, lamentó en conversaciones el 23-F que el Ejército le dejara tirado "como una colilla"

Si hay un personaje que permite conocer algunos detalles de cómo se fraguó el intento de golpe de Estado del 23-F, además un día tan señalado como este miércoles con la muerte de Antonio Tejero, es Carmen, la mujer del teniente coronel. Ella fue una de las últimas personas con las que habló el golpista antes de cortar el contacto con el exterior. Hay un tercer actor en esas llamada: el jefe del sindicato vertical franquista, Juan García Carres, que hizo de interlocutor entre ambos.

Carmen, la mujer de Tejero, aparece en varias ocasiones en los documentos desclasificados. En ellos, se refleja que intentó contactar en con su marido, sin éxito. También habló con otras mujeres, como Herminia, a las que traslada su malestar por las noticias que iban conociendo. Le llega a decir textualmente: "Me lo han dejado tirado como una colilla".

Es así como recoge en la transcripción de las llamadas telefónicas que protagonizó la esposa de Tejero y que se ha conocido tras la desclasificación de los documentos del 23-F adoptada por el Gobierno. El contenido de esas llamadas formaba parte de un documento secreto que obraba en poder del Ministerio del Interior y, en concreto, de la Guardia Civil.

"Tonto desgraciado"

Díaz Pereira, que desvela en sus conversaciones los intentos sin éxito de ponerse en contacto telefónico con su esposo o por ir en persona al Congreso, comenta en la primera de las conversaciones recogidas, sin identificar su interlocutora, que al "tonto desgraciado" de su esposo, "lo han dejado solo, para no variar".

En su intercambio con Herminia, le pregunta si había visto "qué asco de ejército". "Me lo han dejao tirao como una colilla. Me lo han dejao solo, me lo han engañao (...) Es un desgraciao; si encima lo tachan de loco y de bandolero", refleja literalmente esa transcripción. En otra conversación posterior, insiste: "Tanto amor a la patria, tanto darlo todo, mira como han engañao. Estaría el Ejército detrás, en la cabeza, y ahora nadie ha hecho nada".

El miedo de que pudieran matar a su marido

La mujer de Tejero muestra en varias de sus conversaciones el temor de que pudieran matar a su marido. Una de estas es con su hijo Antonio, que se encontraba en la Academia General Militar de Zaragoza, y al que traslada que el Ejército "se ha rajao", comentario al que este responde con un exabrupto ("Hijo putas"). En la conversación que continúa entre ambos acerca de los años de prisión a los que podría ser condenado Tejero y tras el que su esposa comenta: "Si yo pudiera volverte a parir, ningún hijo mío sería militar".

También califica de "jilipuertas" a su marido cuando comenta con su hijo que ha escuchado en televisión que asume toda la responsabilidad.