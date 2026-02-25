Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Antonio Tejero

Carmen, mujer de Tejero, lamentó en conversaciones el 23-F que el Ejército le dejara tirado "como una colilla"

El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23-F, ha muerto este miércoles en Alzira (Valencia) a los 93 años.

Carmen, mujer Tejero

La mujer de Tejero lamentó en conversaciones el 23-F que el Ejército le dejara tirado "como una colilla" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Si hay un personaje que permite conocer algunos detalles de cómo se fraguó el intento de golpe de Estado del 23-F, además un día tan señalado como este miércoles con la muerte de Antonio Tejero, es Carmen, la mujer del teniente coronel. Ella fue una de las últimas personas con las que habló el golpista antes de cortar el contacto con el exterior. Hay un tercer actor en esas llamada: el jefe del sindicato vertical franquista, Juan García Carres, que hizo de interlocutor entre ambos.

Carmen, la mujer de Tejero, aparece en varias ocasiones en los documentos desclasificados. En ellos, se refleja que intentó contactar en con su marido, sin éxito. También habló con otras mujeres, como Herminia, a las que traslada su malestar por las noticias que iban conociendo. Le llega a decir textualmente: "Me lo han dejado tirado como una colilla".

Es así como recoge en la transcripción de las llamadas telefónicas que protagonizó la esposa de Tejero y que se ha conocido tras la desclasificación de los documentos del 23-F adoptada por el Gobierno. El contenido de esas llamadas formaba parte de un documento secreto que obraba en poder del Ministerio del Interior y, en concreto, de la Guardia Civil.

"Tonto desgraciado"

Díaz Pereira, que desvela en sus conversaciones los intentos sin éxito de ponerse en contacto telefónico con su esposo o por ir en persona al Congreso, comenta en la primera de las conversaciones recogidas, sin identificar su interlocutora, que al "tonto desgraciado" de su esposo, "lo han dejado solo, para no variar".

En su intercambio con Herminia, le pregunta si había visto "qué asco de ejército". "Me lo han dejao tirao como una colilla. Me lo han dejao solo, me lo han engañao (...) Es un desgraciao; si encima lo tachan de loco y de bandolero", refleja literalmente esa transcripción. En otra conversación posterior, insiste: "Tanto amor a la patria, tanto darlo todo, mira como han engañao. Estaría el Ejército detrás, en la cabeza, y ahora nadie ha hecho nada".

El miedo de que pudieran matar a su marido

La mujer de Tejero muestra en varias de sus conversaciones el temor de que pudieran matar a su marido. Una de estas es con su hijo Antonio, que se encontraba en la Academia General Militar de Zaragoza, y al que traslada que el Ejército "se ha rajao", comentario al que este responde con un exabrupto ("Hijo putas"). En la conversación que continúa entre ambos acerca de los años de prisión a los que podría ser condenado Tejero y tras el que su esposa comenta: "Si yo pudiera volverte a parir, ningún hijo mío sería militar".

También califica de "jilipuertas" a su marido cuando comenta con su hijo que ha escuchado en televisión que asume toda la responsabilidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Consumo planea prohibir a los menores de 16 años la venta de bebidas energéticas

Pablo Bustinduy

Publicidad

España

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Si alguien esperaba encontrar un papel que involucrase al rey Juan Carlos, puede perder toda esperanza"

Carmen, mujer Tejero

Carmen, mujer de Tejero, lamentó en conversaciones el 23-F que el Ejército le dejara tirado "como una colilla"

Antonio Tejero

Muere Antonio Tejero, autor del intento de Golpe de Estado del 23-F

Felipe González
23F

Felipe González reivindica el papel de Juan Carlos I el 23-F ante la desclasificación: "La actuación del rey no fue ejemplar. Fue decisiva"

Croquis 23-F
23F

Nuevos documentos del 23-F: así se planificó el aislamiento de Madrid para "estrangular" el Estado

Documentos 23-F
Documentos 23-F

Los golpistas del 23-F veían como un fallo "dejar al Borbón libre" y le señalan como un "objetivo a batir y anular"

Uno de los documentos encabezado por "militares españoles" alude al fallo de "dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero".

El presidente de Plus Ultra niega "ayudas ilícitas" ni "trato de favor" en el rescate del Gobierno a la aerolínea
Caso Koldo

El presidente de Plus Ultra, sobre el rescate de la compañía: "No hubo trato de favor ni injerencias indebidas"

Julio Martínez Solá, presidente de la compañía aérea Plus Ultra, se acoge a su derecho de no declarar y ha criticado el ataque desproporcionado y continuado contra la compañía.

Paco González, exdirector de Comunicación de Mazón

Un alto cargo de Mazón declara que “tenía tono de trabajo” cuando habló con él la tarde de la DANA

Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados el 23 -F

Seis miembros del CESID "participaron activamente" en el 23-F y lo intentaron encubrir

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz anuncia que no encabezará Sumar para las próximas elecciones

Publicidad