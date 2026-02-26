Hoy, las risas en El Hormiguero están aseguradas con la visita de Dani Martínez

El Hormiguero recibe esta noche a DaniMartínez, uno de los rostros más queridos del entretenimiento en España. El humorista visita el programa para hablar de sus nuevos proyectos y de su evolución dentro del mundo de la televisión y el espectáculo.

Durante la entrevista, Dani Martínez repasará algunos de los momentos más destacados de su carrera, su trayectoria en el mundo del humor y su faceta como presentador. Además, habrá espacio para las anécdotas, el humor y su lado más cercano en una charla distendida que promete risas y complicidad con el público.

Sobre él:

Dani Martínez es humorista, actor y presentador de televisión. A lo largo de los años se ha consolidado como uno de los grandes nombres del entretenimiento en España, destacando por su versatilidad, su espontaneidad y su capacidad para conectar con el público en diferentes formatos televisivos y escénicos.