A las 21:45 horas

Hoy, las risas en El Hormiguero están aseguradas con la visita de Dani Martínez

El presentador y humorista será el protagonista en una noche que promete emociones fuertes.

Dani Martínez

El Hormiguero recibe esta noche a DaniMartínez, uno de los rostros más queridos del entretenimiento en España. El humorista visita el programa para hablar de sus nuevos proyectos y de su evolución dentro del mundo de la televisión y el espectáculo.

Durante la entrevista, Dani Martínez repasará algunos de los momentos más destacados de su carrera, su trayectoria en el mundo del humor y su faceta como presentador. Además, habrá espacio para las anécdotas, el humor y su lado más cercano en una charla distendida que promete risas y complicidad con el público.

Sobre él:

Dani Martínez es humorista, actor y presentador de televisión. A lo largo de los años se ha consolidado como uno de los grandes nombres del entretenimiento en España, destacando por su versatilidad, su espontaneidad y su capacidad para conectar con el público en diferentes formatos televisivos y escénicos.

Hoy, las risas en El Hormiguero están aseguradas con la visita de Dani Martínez

