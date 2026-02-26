El ataque de risa de Joaquín al ver a Susana vestida de geisha: “¡Estás horrorosa!”

Joaquín ha hecho tiempo mientras su familia se preparaba de geisha y se ha puesto una peluca para ir vistiéndose de mujer.

“Vas a parecer una pared enfosca” les ha dicho Joaquín a sus hijas cuando han empezado a maquillarlas de geishas. “Yo os veo ahora mejor que antes” ha confesado el capitán sin poder contener la risa.

La ropa les ha hecho alucinar a Daniela y Salma al notar el peso que llevaban. “¡Qué cosa más horrorosa!” han exclamado las mujeres al verse en el espejo.

Cuando Joaquín ha aparecido por la puerta no se podía creer lo que estaba viendo, “¿esta es mi familia? “se ha preguntada a la vez que las lágrimas de la risa le recorrían las mejillas.

No te pierdas cómo han quedado Susana, Daniela y Salma tras vestirse de geishas.