Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 4

El ataque de risa de Joaquín al ver a Susana vestida de geisha: “¡Estás horrorosa!”

Daniela, Salma y Susana Saborido han decidido probar a vestirse de geishas para verse con uno de los atuendos más clásicos de Japón.

El ataque de risa de Joaquín al ver a Susana vestida de geisha: “¡Estás horrorosa!”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín ha hecho tiempo mientras su familia se preparaba de geisha y se ha puesto una peluca para ir vistiéndose de mujer.

“Vas a parecer una pared enfosca” les ha dicho Joaquín a sus hijas cuando han empezado a maquillarlas de geishas. “Yo os veo ahora mejor que antes” ha confesado el capitán sin poder contener la risa.

La ropa les ha hecho alucinar a Daniela y Salma al notar el peso que llevaban. “¡Qué cosa más horrorosa!” han exclamado las mujeres al verse en el espejo.

Cuando Joaquín ha aparecido por la puerta no se podía creer lo que estaba viendo, “¿esta es mi familia? “se ha preguntada a la vez que las lágrimas de la risa le recorrían las mejillas.

No te pierdas cómo han quedado Susana, Daniela y Salma tras vestirse de geishas.

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

El ataque de risa de Joaquín al ver a Susana vestida de geisha: “¡Estás horrorosa!”

El ataque de risa de Joaquín al ver a Susana vestida de geisha: “¡Estás horrorosa!”

La propuesta de Susana Saborido sobre la ceremonia del té

La propuesta de Susana Saborido sobre la ceremonia del té: “Lo tenemos que hacer todos los días a las seis de la mañana”

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”
Mejores momentos | Programa 4

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón
Mejores momentos | Programa 4

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón

Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”
Mejores momentos | Programa 4

Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”

Joaquín y su familia cogen la autocaravana para dirigirse hacía Kioto. Durante el trayecto, Daniela ha decidido darles los motivos a sus padres por los que les gustaría probar a vivir fuera de casa.

“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados
Mejores momentos | Programa 4

“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados

Daniela ha tenido que huir de los ciervos tras comprar unas galletas para los animales y Salma ha confesado que estaba pasando miedo real con los ciervos sagrados. Los traviesos animales han puesto en un aprieto a la familia Sánchez Saborido.

Vuelve a ver la entrevista completa a Sandra Golpe en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Sandra Golpe en El Hormiguero

El Monaguillo

El Monaguillo convierte el plató de El Hormiguero en un escaparate de tecnología japonesa

¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero

¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero

Publicidad