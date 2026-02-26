Antena3
Paqui, la vendedora de casas que triunfa en redes: "Cuanto más viejas estén, mejor"

No se le resiste ninguna vivienda, incluso las que están en peor estado. Paqui es una vendedora experta y ha conquistado por completo las redes sociales.

Paqui

Conseguir casa ahora mismo puede convertirse en una carrera de obstáculos ahora mismo. Los altos precios han llegado, incluso, a viviendas en un estado cuestionable, algo que se ha convertido en el objetivo de Paqui.

Paqui es la vendedora de casas más viral que existe ahora mismo. Ninguna vivienda se le resiste y consigue vender hasta los pisos más insospechados. "Cuanto más vieja, más feo o más riesgo tenga, mejor", confiesa, "es lo que les gusta a mis seguidores".

Según nos cuenta, en más de una ocasión ha llegado a ponerse en riesgo por el estado de las casas. "Llevo hasta un detector de espíritus", asegura Paqui.

Sus vídeos han conseguido millones de reproducciones y su ironía y desparpajo han conseguido conquistar por completo las redes. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

