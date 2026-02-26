Antena3
La propuesta de Susana Saborido sobre la ceremonia del té: “Lo tenemos que hacer todos los días a las seis de la mañana”

Joaquín les presenta a su familia a una pareja en la que él es español y ella japonesa que les han enseñado cómo es la clásica ceremonia del té. Un ritual lleno de armonía que no llega a convencer a todos los miembros de la familia.

Carmen Pardo
La mujer les ha dado la bienvenida a Camellia Garden dónde les ha mostrado la ceremonia del té. Un ritual en el que se reúne la familia y los amigos.

La práctica continua de la ceremonia del té lleva a la estabilidad mental y a la tranquilidad. “Esto es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días a las seis de la mañana” les propone Susana Saborido a su familia.

Joaquín, Susana, Daniela y Salma han seguido las instrucciones sobre cómo preparar el té. Una ceremonia que ha conseguido encontrar la paz de toda la familia.

Joaquín, exhausto ante los sumos

VÍDEO INÉDITO: Joaquín, exhausto ante los sumos: “Se me ha salido un huevo”

