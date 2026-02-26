La propuesta de Susana Saborido sobre la ceremonia del té: “Lo tenemos que hacer todos los días a las seis de la mañana”

La mujer les ha dado la bienvenida a Camellia Garden dónde les ha mostrado la ceremonia del té. Un ritual en el que se reúne la familia y los amigos.

La práctica continua de la ceremonia del té lleva a la estabilidad mental y a la tranquilidad. “Esto es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días a las seis de la mañana” les propone Susana Saborido a su familia.

Joaquín, Susana, Daniela y Salma han seguido las instrucciones sobre cómo preparar el té. Una ceremonia que ha conseguido encontrar la paz de toda la familia.