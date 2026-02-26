Una experiencia formativa de Pedro Cavadas inspira a médicos recién titulados en El Hormiguero

En El Hormiguero, Pablo Motos organizó una experiencia real en la que la figura de Pedro Cavadas dialogó con médicos que acaban de comenzar su práctica profesional, resaltando aspectos clave de la medicina. Esta interacción destacó por su carácter motivador y la oportunidad que brindó a los jóvenes facultativos de profundizar en vivencias del día a día de la profesión.

La conversación con Cavadas, referente en su campo, sirvió para abordar no solo técnicas médicas sino también valores y retos éticos que enfrentan los profesionales de la salud.