Carolina Marín, Arón Piper, Marco Cáceres, David Bisbal y Fernando Tejero, próximos invitados de El Hormiguero

Pablo Motos ha desvelado, en exclusiva, quiénes serán los próximos invitados con los que tendrá el placer de compartir las siguientes noches en El Hormiguero: una deportista, tres actores y un cantante, la semana no puede ser más variada.

Lunes: Carolina Marín

Recibimos a Carolina Marín, la mejor jugadora española de bádminton de la historia que acaba de anunciar su retirada deportiva. Marín ha sido la única jugadora europea capaz de poner en jaque el tradicional dominio asiático del bádminton, deporte en el que ha sido campeona olímpica y tres veces campeona mundial, entre más de una veintena de títulos internacionales.

Carolina Marín | antena3.com

Martes: Arón Piper y Marco Cáceres

Vienen a vernos los actores Arón Piper y Marco Cáceres para presentarnos Hugo 24, la nueva película que protagonizan y que llega a los cines el próximo 15 de mayo. Nos cuenta la historia de Hugo, un joven perdido entre la inseguridad y el vértigo de crecer que se enfrenta a un inminente desahucio.

Arón Piper y Marco Cáceres | antena3.com

Miércoles: David Bisbal

Nos visita el cantante almeriense David Bisbal para presentarnos su versión de la mítica canción de Camilo Sesto Vivir así es morir de amor. En la faceta más crooner del cantante, este clásico es el primer single del que será su próximo disco de versiones de grandes artistas de la historia de la música.

David Bisbal | antena3.com

Jueves: Fernando Tejero

Cerramos la semana con la visita de nuestro buen amigo, el actor Fernando Tejero. El intérprete va a presentar el próximo mes de agosto la obra Cómicos de Roma en el próximo Festival de Mérida, una adaptación de David Mamet de la obra clásica de Plauto.