Leonor Lavado acabó en urgencias por la "niña del pompón": "Imagínate explicárselo a ese doctor serio"

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique no son solo invitados de lujo en El Hormiguero, sino que también se han convertido en dos concursantes increíbles de Tu cara me suena. En su paso por el programa de Pablo Motos, han recordado algunos de los mejores momentos sobre el escenario de Manel Fuentes; sin embargo, hay uno que la actriz rememora con especial dolor.

Como buena imitadora, Lavado dio el todo por el todo cuando se puso en la piel de María Figueroa, más conocida como "la niña del pompón". Para ello, tuvo que estar arrollidada de principio a fin, lo cual terminó saliéndole caro.

No se dio cuenta hasta finalizar el programa; pero cuando el dolor hizo acto de presencia, la ambulancia tuvo que ir a buscarla. Allí también aparecía la verguenza: "Imagínate explicarle a ese doctor serio que imitando a una niña de cinco años me había pasado eso", ha recordado entre risas. Por suerte, todo se resolvió y Leonor ha podido seguir demostrando su arte en Tu cara me suena.

Dale play al vídeo y revive este gran momento de la noche.