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Leonor Lavado imita a Tamara Falcó en El Hormiguero y su reacción lo dice todo: "Pensé que era yo"

La imitadora ha dejado boquiabierta a la colaboradora con una imitación inigualable.

Leonor Lavado imita a Tamara Falcó en El Hormiguero y su reacción lo dice todo: "Pensé que era yo"

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Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique han llegado juntos a El Hormiguero para hablar de cómo están viviendo su participación en Tu cara me suena. Ambos han compartido anécdotas, nervios y momentos divertidos de esta experiencia televisiva.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo nació el increíble talento de Leonor para imitar y, después de contar que estudia los personajes a los que parodia "como una oposición", el presentador ha enseñado el vídeo que se le hizo viral y le cambió la vida.

En ese primer vídeo la invitada imitaba a Tamara Falcó y la socialité ha alucinado al escucharla: "Pensaba que era yo", ha dicho entre risas. ¡No te pierdas este momentazo!

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