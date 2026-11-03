Pánico en el PSOE
Paco Castañares exige la dimisión de Óscar Puente: "Tiene que agachar la cabeza e irse muerto de vergüenza"
El que fuera dirigente del PSOE en Extremadura, Paco Castañares, se ha mostrado siempre muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, tras el accidente ferroviario de Urda, vuelve a cargar contra su gestión y exige que se asuman responsabilidades.
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"Lo más seguro es que vayamos hacia una derrota electoral muy dura". Desde Ferraz y tras el accidente de Urda, ya se dirige la mirada al terreno de las responsabilidades y consecuencias políticas e incluso al próximo 29 de noviembre, cuando está previsto que los españoles y españolas acudan a las urnas.
El exdirigente del PSOE en Extremadura Paco Castañares responde a cómo va a poder pedir ahora el PSOE el voto de cara a las elecciones generales, que ya están a la vuelta de la esquina.
Desde la "amplia experiencia" que reconoce tener, dice que, tras la tragedia de Toledo, él "no sería capaz de salir ahora a la tribuna con la bandera del partido a pedir el voto a los ciudadanos". "No me imagino cómo pueden hacerlo", añade.
Para él, la solución de lo que fue su partido será "inventar una película, un relato nuevo, una realidad paralela". Algo que resume en que "con una cara tremenda saldrá del paso como pueda".
Muy crítico con Sánchez, como en buena parte de sus intervenciones, comentaba unas palabras en las que el presidente del Gobierno pedía reforzar los servicios públicos. "Si se los ha cargado usted", criticaba.
"Lo único que sabe hacer es publicar tuits"
En este marco, no ha faltado la mención al ministro de Transportes, Óscar Puente, ante las peticiones reiteradas de su dimisión. Para Castañares, debería haber sido cesado al día siguiente del accidente ferroviario. "Ahora, quien ha asumido la responsabilidad precisamente por no hacerla es el presidente del Gobierno".
Según apunta, Puente tiene que salir del cargo por cualquiera de las dos vías, "por responsabilidad política pura y dura". Comenta el malestar de maquinistas y viajeros: "No hay ninguna explicación que dar, tiene que agachar la cabeza e irse muerto de vergüenza y no volver a aparecer para nada".
"Lo único que sabe hacer es publicar tuits", comenta, aunque no sabe hacer nada más. "Lo único que ha hecho ha sido provocar este accidente sobre otro accidente y es inasumible", decía.
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