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Esta noche, Mario Vaquerizo estará en El Hormiguero

El cantante regresa al programa para protagonizar una noche llena de humor y anécdotas.

Mario Vaquerizo en El Hormiguero

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El Hormiguero recibe esta noche a Mario Vaquerizo, uno de los personajes más carismáticos y reconocibles del panorama musical y televisivo español. El cantante y líder de las Nancys Rubias regresa al programa para charlar con Pablo Motos sobre su actualidad profesional, sus próximos proyectos y algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Durante la entrevista, Mario Vaquerizo compartirá algunas de sus anécdotas más divertidas y repasará momentos destacados de su carrera, tanto dentro como fuera de los escenarios. Además, volverá a hacer gala de su espontaneidad y su particular sentido del humor en una visita que promete dejar grandes momentos.

Sobre él:

Mario Vaquerizo es un cantante, representante artístico y colaborador televisivo español. Conocido por ser el vocalista del grupo Nancys Rubias, ha desarrollado una extensa trayectoria en el mundo de la música y el entretenimiento. Además, ha participado en numerosos programas de televisión y se ha convertido en uno de los personajes más populares del panorama nacional.

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