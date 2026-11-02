¡Como dos gotas de agua! Josep Pedrerol vuelve a El Hormiguero de la mano de Carlos Latre

Después de la interesante entrevista de Pablo Motos a Kiko Rivera, en la que el cantante nos ha contado cómo se enfrentó este mismo año a su segundo ictus, la tertulia cómica ha vuelto a la mesa de El Hormiguero con una visita muy especial.

Carlos Latre se ha metido en esta ocasión en la piel de uno de los periodistas deportivos más reconocidos de nuestro país. Por un momento, hemos estado creyendo ver y oír al mismísimo Josep Pedrerol. ¡Hasta su risa era idéntica!

El humorista ha jugado mucho con la pasión de Pedrerol por el fútbol y por el Real Madrid y no han faltado las pausas dramáticas a las que nos tenía acostumbrados. ¡Revive la imitación de Carlos Latre dándole al play al vídeo de arriba!