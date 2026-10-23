Paco Castañares arremete contra Pedro Sánchez: "No empatiza con la gente, necesita crear enemigos, pobrecito"

Paco Castañares, exdirigente socialista en Extremadura, ha puesto en duda las cifras oficiales pronunciadas por Pedro Sánchez sobre la crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta y ha afeado la falta de contundencia institucional para proteger las fronteras: "Se fue de vacaciones y permitió que 100.000 personas entraran en Ceuta y se quedaran ahí como si tal cosa. A eso se responde con absoluta rapidez para defender tu soberanía y tu territorio. ¿Quién puede creerle a Sánchez con los antecedentes que tiene?"

También ha destacado las palabras de la entrevista del presidente en la que no tiene autocrítica con los casos de corrupción de su partido: "Pobrecito, en lugar de asumir la responsabilidad por los nombramientos de Ábalos Koldo y Cerdán, dice que tienen que asumir responsabilidades".

Castañares ha querido parodiar al presidente sobre esas palabras: "Pobrecito de mí, y yo sin enterarme, me ha salido rana", apostilla.

La historia de Castañares y Sánchez

El exdirigente extremeño ha recordado cómo conoció a Pedro Sánchez antes de las primarias a las que se presentó el presidente, rememorando una cena compartida con Juan Carlos Rodríguez Ibarra en la que se fraguaron los primeros contactos con dirigentes históricos.

"Al terminar la cena se me acerca y me dice que le han dicho que soy muy amigo de Felipe González, me gustaría tener un café con él. Me dio el teléfono y yo el suyo, y le dije que se lo diría y mira cómo han acabado las cosas", explica Castañares.

El perfil de Sánchez

Preguntado sobre qué opina al escuchar al actual presidente, Castañares ha negado sentir sorpresa ante su perfil político: "No me sorprende, es una persona que no empatiza con la gente. Es un tipo que, como todos los malos políticos, no sabe hacer políticas constructivas que saquen proyectos para ilusionar a los ciudadanos. Necesitan hacerle la contra a alguien".

Finaliza haciendo alusión al presidente del Gobierno: "A todo este tipo de gente que piensa con su cabeza o tiene ideas propias, a esos les odia por encima de todas las cosas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.