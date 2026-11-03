"Me echaron por quemar un cubo de basura": Kiko Rivera recuerda por qué se tuvo que cambiar varias veces de colegio

El Hormiguero ha arrancado el mes de noviembre por todo lo alto con la visita de una de las figuras más populares de nuestro país. Kiko Rivera ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para presentarnos el proyecto más importante de su vida.

Después de contarnos cómo le ha cambiado la vida pasar por dos ictus y hablarnos de su nuevo tema, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter al cantante y DJ a su divertido juego: ¿lo has hecho o no lo has hecho?

Kiko Rivera ha confesado que ha invitado varias veces a todo un bar a una ronda, que se cargó su primer coche y que también se ha pillado sus partes íntimas con la cremallera. ¡Escucha todas las confesiones del invitado dándole al play al vídeo de arriba!