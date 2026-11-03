Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Óscar Puente comparece hoy para dar explicaciones sobre el siniestro en Urda

El choque de trenes en Urda, Toledo, ha puesto bajo la lupa todo el sistema ferroviario español. A falta de un día para cumplirse la primera semana de la tragedia, el ministro de Transportes. Óscar Puente, comparece hoy en dos ocasiones para explicar un plan en el que lleva días trabajando con su equipo.

Puente dará explicaciones este martes en dos ocasiones, primero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y segundo por la tarde en el Congreso de los Diputados. Según lo que ha avanzado Pedro Sánchez, el real decreto para los afectados por este accidente ferroviario, contemplará ayudas con una cuantía que "doblará" el seguro obligatorio de pasajeros y un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones. Se tomará como base el decreto que se aprobó tras la pasada tragedia ferroviaria en Adamuz.

La compensación automática máxima por fallecido alcanzaría los 216.364,68 euros. Además, las víctimas no tendrían que esperar a que finalicen los procedimientos administrativos o judiciales para recibir una primera compensación. Establece, además, un procedimiento especial de baja laboral con "cobertura mejorada" para quienes hayan sufrido lesiones por el accidente y la puesta en funcionamiento de oficinas de atención integral personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas donde residan los afectados.

Por la tarde, el ministro comparecerá a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para dar cuenta de su gestión en torno a este siniestro. Se espera que escuche peticiones de dimisión por parte de todos los grupos parlamentarios, excepto del PSOE y Bildu que defienden que hay que esperar a las conclusiones de la investigación antes de asumir responsabilidades políticas.

El sindicato de maquinistas Semaf y la operadora Iryo han reclamado por carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), organismo dependiente del ministerio, que revise los protocolos de circulación que se aplican cuando dejan de funcionar los sistemas de protección y seguridad de la alta velocidad.

En las últimas horas, se ha concluido con la identificación de las 69 víctimas mortales. 40 hombres y 29 mujeres. La unidad canina volverá esta mañana a rastrear en busca de restos biológicos. Ya han sido retirados todos los vagones siniestrados.

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