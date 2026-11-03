Accidente tren Urda
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Óscar Puente comparece hoy para dar explicaciones sobre el siniestro en Urda
El choque entre un AVE y un Iryo deja 69 muertos. Sigue en directo la información de última hora sobre el accidente ferroviario en Toledo.
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- Concluye la retirada de los vagones del accidente de trenes en Urda y preparan una última búsqueda de restos biológicos
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El choque de trenes en Urda, Toledo, ha puesto bajo la lupa todo el sistema ferroviario español. A falta de un día para cumplirse la primera semana de la tragedia, el ministro de Transportes. Óscar Puente, comparece hoy en dos ocasiones para explicar un plan en el que lleva días trabajando con su equipo.
Puente dará explicaciones este martes en dos ocasiones, primero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y segundo por la tarde en el Congreso de los Diputados. Según lo que ha avanzado Pedro Sánchez, el real decreto para los afectados por este accidente ferroviario, contemplará ayudas con una cuantía que "doblará" el seguro obligatorio de pasajeros y un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones. Se tomará como base el decreto que se aprobó tras la pasada tragedia ferroviaria en Adamuz.
La compensación automática máxima por fallecido alcanzaría los 216.364,68 euros. Además, las víctimas no tendrían que esperar a que finalicen los procedimientos administrativos o judiciales para recibir una primera compensación. Establece, además, un procedimiento especial de baja laboral con "cobertura mejorada" para quienes hayan sufrido lesiones por el accidente y la puesta en funcionamiento de oficinas de atención integral personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas donde residan los afectados.
Por la tarde, el ministro comparecerá a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para dar cuenta de su gestión en torno a este siniestro. Se espera que escuche peticiones de dimisión por parte de todos los grupos parlamentarios, excepto del PSOE y Bildu que defienden que hay que esperar a las conclusiones de la investigación antes de asumir responsabilidades políticas.
El sindicato de maquinistas Semaf y la operadora Iryo han reclamado por carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), organismo dependiente del ministerio, que revise los protocolos de circulación que se aplican cuando dejan de funcionar los sistemas de protección y seguridad de la alta velocidad.
En las últimas horas, se ha concluido con la identificación de las 69 víctimas mortales. 40 hombres y 29 mujeres. La unidad canina volverá esta mañana a rastrear en busca de restos biológicos. Ya han sido retirados todos los vagones siniestrados.
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- Noticias de hoy, martes 3 de noviembre de 2026
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Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Empresarios turísticos de Sevilla cifran en un 20% la caída de las reservas tras el accidente de Urda
La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) ha expresado su "profundo dolor" por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha querido trasladar sus más sinceras condolencias a las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas.
De la misma forma, han advertido del impacto de este nuevo accidente en el sector turístico de la provincia.
Según las estimaciones trasladadas por las empresas asociadas, tras el puente de Todos los Santos se está registrando una caída aproximada del 20% en las reservas, acompañada de un incremento significativo de las cancelaciones, señala en un comunicado.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Retirados de las vías todos los vagones de los trenes accidentados
Las grúas que han trabajado en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ya han retirado de las vías todos los vagones de los trenes Iryo y AVE siniestrados el pasado miércoles.
A mediodía de este lunes, solo quedaban dos vagones del tren Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que fueron retirados a lo largo de la tarde, han confirmado a EFE fuentes del Instituto Armado.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: 37 personas permanecen ingresadas en hospitales de Madrid y Castilla-La Mancha, 9 en la UCI
Un total de 37 personas permanecen ingresadas en distintos hospitales de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha seis días después del accidente ferroviario en Urda (Toledo), de los que nueve se encuentran en la UCI.
Según los últimos datos facilitados por la Comunidad de Madrid, 11 pacientes continúan ingresados, con uno en la UCI de la Fundación Jiménez Díaz y otro en la UCI del Hospital Ramón y Cajal. Mientras, los otros nueve atendidos están en planta en los hospitales de Getafe, Infanta Sofía, La Princesa, 12 de Octubre (2), Fundación Jiménez Díaz, Clínico-San Carlos, Torrejón y Gómez Ulla.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Óscar Puente acude hoy al Congreso para rendir cuentas por el accidente
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá este martes, 3 de noviembre, en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 personas fallecidas.
Esta comparecencia se produce el mismo día en el que el Consejo de Ministros, presidido en esta ocasión por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé aprobar un paquete de medidas de ayuda para los afectados por el accidente.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: La Junta de Andalucía se reunirá con aerolíneas para buscar alternativas al cierre de la línea de AVE por Urda
El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha anunciado que se reunirá con aerolíneas para buscar alternativas tras el cierre indefinido de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), con 69 víctimas mortales.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Bajan a 26 los heridos ingresados en hospitales de C-LM, 7 en UCI
El número de afectados por el accidente ferroviario de Urda del pasado miércoles 28 de octubre hospitalizados en centros de Castilla-La Mancha se ha reducido a 26, tres menos que este lunes.
De los heridos, ingresados en cuatro centros hospitalarios de la región, 7 permanecen en unidad de cuidados intensivos (UCI), dos menos que este lunes.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: SFF-CGT urge a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que examine si existen riesgos
El sindicato del sector federal ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha pedido a la Agencia Estatal de Seguridad que se examine con carácter urgente si existen riesgos graves para la seguridad operacional que puedan continuar presentes tras el accidente de Urda.
El sindicato informa hoy en un comunicado de que ha presentado una denuncia formal en la que solicita acciones de supervisión e inspección sobre Adif y el resto de agentes implicados.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: La última conversación de los maquinistas del AVE antes de morir
Álvaro Aznar, instructor de los maquinistas fallecidos en el accidente de tren de Urda, ha relatado cómo fueron los últimos momentos que compartió con Antonio Acedo y Daniel Cabañas antes de que ambos emprendieran su viaje hacia Sevilla.
Los tres coincidieron aquella mañana en Madrid, como habían hecho en otras ocasiones. Durante el encuentro hablaron de un juego virtual conocido entre los maquinistas como la ruleta de los trenes, que plantea posibles incidencias ferroviarias, entre ellas averías del sistema LZB, descarrilamientos o problemas con otros convoyes.
"¿Has jugado ya a la ruleta?", les preguntó Aznar. "A ver qué nos toca hoy en la ruleta rusa, a ver cuándo llegamos", respondió Acedo.
Horas después, el AVE en el que viajaban ambos maquinistas colisionó a 137 kilómetros por hora contra un Iryo detenido tras una caída del sistema de seguridad LZB.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: El Consejo de Ministros aprueba hpy ayudas para las víctimas que doblen la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros
El Consejo de Ministros aprobará hoy ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que doblarán la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros, tal y como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el foro 'World in Progress' celebrado en Barcelona.
El Ejecutivo aprobará un real decreto ley basado en el escudo de ayudas que ya puso en marcha tras el anterior accidente ferroviario, ocurrido en Adamuz (Córdoba).
Sánchez explicó que el decreto constará de cuatro ejes. Los tres primeros serán ayudas que doblen la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros, un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones y un procedimiento específico de incapacidad temporal para dar una cobertura mejorada a las víctimas.
El cuarto eje será la puesta en marcha de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones correspondientes a las comunidades autónomas de residencia de las personas afectadas.
Será el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que comparezca en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar cuenta de toda la información que haya sobre el accidente hasta la fecha.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Morant garantiza que el Gobierno actuará con "rigor, transparencia y determinación" para saber "la verdad"
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha garantizado que el Gobierno de España actuará y trabajará con "rigor, transparencia y determinación" para saber "la verdad de lo que ha pasado" en el accidente ferroviario de Urda y ha sostenido que el Ejecutivo central tiene "la obligación de estar, actuar y dar respuestas", así como de estar "al lado de las familias" de las víctimas y de movilizar "todos los recursos necesarios".
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: México confirma la muerte de un nacional en el accidente de Urda
El Gobierno de México ha confirmado este lunes la muerte de un nacional entre las 69 víctimas mortales por el accidente de trenes en Urda (Toledo, España) del pasado 28 de octubre. En un comunicado compartido en redes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha lamentado el fallecimiento. La Cancillería ha afirmado que ya presta "asistencia consular a los familiares que viajaron a ese país, y los está acompañando de forma permanente en las gestiones correspondientes que permitan la repatriación de los restos".
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Sánchez promete recuperar la "confianza quebrada" en la alta velocidad
Pedro Sánchez ha retomado este lunes su agenda tras el fin del luto por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Durante su intervención en el foro World in Progress de Barcelona, el presidente del Gobierno ha recordado a los fallecidos y ha asegurado que "hay también un país entero que llora junto a ellas".
El jefe del Ejecutivo ha insistido en que lo "prioritario" es la ayuda a las víctimas y ha señalado que queda mucho por hacer para "recuperar la confianza quebrada de los ciudadanos en la alta velocidad". Además, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto con ayudas para los afectados.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Retirados de la vía todos los vagones de los trenes accidentados en Urda
Las grúas que trabajan en el lugar del accidente de Urda (Toledo) han retirado ya de las vías todos los vagones de los trenes Iryo y AVE siniestrados el pasado miércoles. A mediodía de este lunes solo quedaban los dos primeros vagones del Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, y se han retirado a lo largo de la tarde, según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil. Los vagones del AVE se retiraron durante la noche y se trasladaron a una zona segura. La Guardia Civil mantiene el dispositivo desplegado para tratar de localizar restos biológicos, con medio centenar de efectivos en la zona.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Adif niega que rechace implantar las recomendaciones de la CIAF
Adif ha negado que rechace implantar las recomendaciones de seguridad de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y ha defendido que su respuesta sobre el incidente de rebase de señal en Cuenca-Fernando Zóbel recoge argumentos técnicos para determinar qué medidas pueden aceptarse, cuáles requieren estudio y cuáles no procede aplicar.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Se han retirado ya de la vía todos los vagones
Los equipos de emergencias han retirado ya los vagones que quedaban en las vías tras el accidente en Urda. Estos restos serán trasladados, en medios de transporte especial, con el desmontaje de algunos de ellos dado el estado en el que se encuentran para continuar con la investigación. "Esta mañana volverán los equipos del servicio cinológico a realizar probablemente la última batida ya en la zona".
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Las 69 víctimas mortales han sido ya identificadas
Los trabajos de identificación de los muertos en la tragedia de Urda han permitido identificar ya a la totalidad de las 69 personas fallecidas, según el Centro Integrado de Datos (CID). 54 personas fallecidas son de nacionalidad española, y 15 corresponden a ciudadanos extranjeros, de los cuales, 1 de nacionalidad argentina, 2 de nacionalidad australiana, 1 de nacionalidad canadiense, 1 de nacionalidad checa, 4 de nacionalidad estadounidense 1 de nacionalidad francesa, 2 de nacionalidad japonesa, 1 de nacionalidad mexicana, 1 de nacionalidad portuguesa y 1 de nacionalidad tunecina.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Puente estará por la tarde en el Congreso
Por la tarde el ministro comparece a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso. Se espera que Puente escuche muchas peticiones de dimisión, de todos los grupos, excepto del PSOE y de Bildu que defienden que hay que esperar a las conclusiones de la investigación antes de exigir responsabilidades políticas. Puente, hasta el momento, ha rechazado dimitir, con el argumento de que su forma de asumir su responsabilidad es "dar la cara", esclarecer lo ocurrido y seguir al mando.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ¿Qué contempla el decreto de ayudas?
La compensación automática máxima por fallecido alcanzaría los 216.364,68 euros. Además, las víctimas no tendrían que esperar a que finalicen los procedimientos administrativos o judiciales para recibir una primera compensación. Establece además un procedimiento especial de baja laboral con "cobertura mejorada" para quienes hayan sufrido lesiones y la puesta en funcionamiento de oficinas de atención integral personalizada.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: El Consejo de Ministros da luz verde al decreto de ayudas
Óscar Puente comparecerá, primero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y por la tarde en el Congreso para dar explicaciones de su gestión en esta tragedia. En el Consejo de Ministros de hoy se dará luz verde a un decreto con ayudas para las víctimas. Según lo avanzado por Pedro Sánchez el real decreto para los afectados por este accidente ferroviario, contemplará ayudas con una cuantía que "doblará" el seguro obligatorio de pasajeros y un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Óscar Puente comparece dos veces
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la tragedia ferroviaria en Urda, Toledo. Seis días después del choque de trenes que ha dejado al menos 69 muertos y más de un centenar de personas heridas, el ministro Puente comparece dos veces en la misma jornada.
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