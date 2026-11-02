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MIEDO A VIAJAR EN TREN

Silencio y vagones vacíos: el miedo a viajar en tren se extiende tras el accidente de Urda

Cinco días después del accidente de Urda, el miedo a subirse al tren sigue presente. Tanto es así que muchos viajeros han decidido cancelar sus trayectos, una realidad que se refleja en unas estaciones semivacías y en unos vagones prácticamente desiertos, donde un pesado silencio domina todo el ambiente.

Viaje tren Madrid

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Helena Castellano
Publicado:

Estaciones y vagones prácticamente vacíos, cabezas cabizbajas y un silencio fuera de lo habitual. Es la nueva realidad en los trenes a raíz del trágico accidente ferroviario producido hace cinco días en Urda. Lo han podido comprobar el presentador de este programa, Miquel Valls, y la redactora Helena Castellano, en un viaje de ida y de vuelta entre las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha y Estación de Barcelona-Sants.

Ahora, la mayoría de los viajeros sienten verdadero temor al subirse a un vagón: "Estoy deseando llegar, que pase el tiempo rápido y estemos ya en la estación, porque tengo miedo, muchísimo", confiesa una viajera visiblemente afectada.

El impacto emocional del siniestro se palpa en cada gesto y en cada trayecto. Cualquier mínimo temblor del tren levanta las cabezas de los pasajeros: "Da mucho más miedo. Incluso he mirado en el billete si me había tocado el coche cinco. He visto que estaba más o menos por la mitad y me he asegurado de que no fuera ni el último ni el primero", comenta otra pasajera.

Muchos usuarios tenían comprados los billetes desde hacía meses y, aun así, se han planteado seriamente no subirse al tren: "Además sabiendo que voy en el vagón 8..."

Silencio absoluto en los vagones del tren

La desolación se extiende a todos los rincones del tren. Incluso la cafetería, el habitual punto de encuentro durante los trayectos, permanece prácticamente vacía.

Por su parte, los maquinistas disponen de la opción de poner sus cristales opacos o transparentes. Desde la tragedia, la gran mayoría ha decidido dejarlos transparentes para que los viajeros puedan verlos en todo momento y así logren viajar con mayor serenidad y confianza.

Las conversaciones de los usuarios giran de forma inevitable en torno al mismo tema: el pánico a que un siniestro como el de Urda pueda repetirse. Sin embargo, este temor no concierne solo a quienes viajan; sus familias permanecen pendientes de las últimas novedades del trayecto: "Mis padres y mi familia están continuamente escribiéndome por WhatsApp y preguntarme por el estado de la vía, si veo que va muy rápido el tren, y yo les voy actualizando."

Para la inmensa mayoría, bajarse del tren significa dejar, por fin, el miedo atrás.

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