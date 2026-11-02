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Capítulo 680

Julia acepta volver a casa con sus padres, pero impone una condición a Gabriel: “Júrame que nunca le harás daño a mis abuelos”

La pequeña quiere evitar cómo sea que el empresario denuncie a Digna y Damián.

Digna y Julia

Julia acepta volver a casa con sus padres, pero impone una condición a Gabriel: “Júrame que nunca le harás daño a mis abuelos”

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Julia quería vivir con sus abuelos. Gabriel le ha hecho mucho daño y le había prohibido ir a la boda de Andrés y Valentina.

Sin embargo, todo ha dado un importante giro cuando la niña ha descubierto que Gabriel pretendía denunciar a sus abuelos. ¡No quiere que nada malo les pase!

Por todo ello, Julia decide volver a casa junto a Begoña y Gabriel. “No soportaría que fuerais a la cárcel por mi culpa", les dice la niña a Digna y a Damián.

Gabriel y Begoña, entonces, se presentan en casa de los De la Reina para recogerla, pero Julia le pone una condición al director de la fábrica antes de marcharse con ellos: tiene que prometerle que nunca más hará daño a sus abuelos.

Gabriel acepta la petición de Julia, consciente de que es la única manera de conseguir que la niña regrese a casa.

Julia se marcha con ellas y Gabriel lanza una mirada de satisfacción a Damián: ha ganado otra batalla en esta guerra familiar que parece no tener fin.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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