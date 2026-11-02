Kiko Rivera se atreve con el Twister musical de Marron en El Hormiguero: ¡así ha improvisado como DJ con los pies!

Marron ha sorprendido a Kiko Rivera con un juego muy particular. Se trata de un Twister musical con 36 casillas de colores que esconden sensores capaces de detectar cuándo acercas o pisas cada una. Cada movimiento activa un sonido diferente y, combinándolos, se pueden crear canciones. Kiko no ha tardado en probarlo y se ha animado a improvisar una pequeña sesión.

El colaborador ha explicado que los sensores funcionan mediante un campo eléctrico que detecta la presencia del cuerpo, incluso sin llegar a tocar las casillas. Para demostrar que no había ningún truco, ha dejado que Kiko probara el tablero y pisara las casillas que quisiera.

Con los sonidos ya en marcha, el artista ha empezado a improvisar y Marron ha ido añadiendo algunos efectos. El resultado ha sido una pequeña sesión de DJ muy diferente a las habituales, en la que el cantante ha podido demostrar su faceta musical jugando con los pies.