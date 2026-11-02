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Revive la entrevista completa de Kiko Rivera en El Hormiguero

Kiko Rivera ha sido el encargado de inaugurar las entrevistas de El Hormiguero del mes de noviembre y nos ha lanzado un mensaje vital muy importante.

Revive la entrevista completa de Kiko Rivera en El Hormiguero

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Patri Bea
Patri Bea
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Kiko Rivera ha sido el encargado de abrir la semana y el mes de noviembre en El Hormiguero por todo lo alto, presentándonos el proyecto más importante de su vida y lanzando un importante mensaje después de haber pasado por un segundo ictus con 42 años.

El segundo lo ha sufrido hace tan solo unos meses y, de hecho, todavía nota varias secuelas que le han quedado que ha relatado durante la entrevista. El DJ se ha dado cuenta de lo importante que es apreciar las pequeñas cosas de la vida y ahora quiere centrarse en lo que realmente le hace feliz: su familia y la música.

previa kiko

El cantante ha confesado que llevaba seis años sin hablarse con su madre hasta que sufrió su segundo ictus. Isabel Pantoja fue a visitarlo al hospital y, desde entonces, no han vuelto a enfadarse. Kiko se ha dado cuenta de que "nada iguala el abrazo de una madre".

Al final de la entrevista, Kiko Rivera también ha recordado, entre risas, el día que Cristiano Ronaldo lo llamó... ¡para proponerle que se pusiese pelo! Revive todos los momentazos de la entrevista al DJ dándole al play al vídeo de arriba.

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