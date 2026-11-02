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¿DIMISIÓN DE PUENTE?

Esperanza Aguirre carga contra el Gobierno y Pedro Sánchez: "Puente tiene la orden directa de cubrirle las espaldas al presidente"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado la gestión del ministro Óscar Puente tras lo sucedido en Toledo y asegura que "el jefe decide todo", dirigiéndose a Pedro Sánchez.

Aguirre en Espejo

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Manuel Pinardo
Publicado:

Ya conocemos las primeras encuestas tras el trágico accidente de Urda (Toledo) que ha dejado al menos 69 muertos tras chocar dos trenes. La tendencia que venían marcando hasta ahora cambia y el PSOE que llegaba creciendo en los últimos sondeos presenta ahora una caída.

El PSOE cae según las últimas encuestas y PP sumaría con Vox mayoría absoluta. Según el último sondeo de La Razón, los socialistas caerían 2 décimas respecto a la anterior encuesta y se quedarían en torno a los 100 diputados. PP y Vox sumarían entre 204 y 208 escaños.

Esperanza Aguirre ha sido preguntada hoy en 'Espejo Público' sobre la negativa de Óscar Puente de dimitir: "Tiene la orden directa de Sánchez de quedarse ahí para guardarle las espaldas, esto es una vergüenza y resulta que aquí han tenido avisos de todo tipo para cambiar el sistema al ERTMS".

"Pedro Sánchez decide todo"

Susanna Griso le ha recordado a Esperanza Aguirre que en la DANA, el ministro de Transportes llamó "verdugo" a Mazón y le ha preguntado cuántos días puede aguantar: "Aquí decide todo Sánchez, no he visto en mi vida a un ministro que se ocupe menos de su ministerio y más de todo lo demás, ha sido una vergüenza, no va a dimitir hasta que se lo pida el jefe", explica Aguirre.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que el ministro todavía no ha reconocido que lo ocurrido en Adamuz fue porque no se había suturado correctamente la vía que estaba mal: "No lo ha reconocido todavía, le ha echado la culpa a un señor". Finalmente ha criticad a Pedro Sánchez y se ha acordado de él: "Cómo no puede salir a la calle, se dedica a hacer vídeos, esto es un desastre y tiene que cambiar".

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Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

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