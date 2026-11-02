Las mujeres de A la deriva: cinco historias de lucha, amor y superación marcadas por una misma tragedia

Lucía, una mujer que lucha por recuperar su libertad

Interpretada por Paula Echevarría, Lucía es una mujer que ha sufrido mucho durante su matrimonio con Héctor. Su desaparición supone un punto de inflexión en su vida y le permite descubrir una libertad que hasta entonces no conocía. Poco a poco, comienza a tomar sus propias decisiones y a construir un futuro diferente.

Además, encuentra en Tristán una forma de amar completamente distinta a la que había vivido. Sin embargo, el inesperado regreso de Héctor pone en peligro todo lo que ha conseguido y la obliga a enfrentarse de nuevo a su pasado.

Maca, una mujer llena de vitalidad que sueña con formar una familia

A la deriva nos traslada hasta Bastuel, un pequeño pueblo pesquero de los años 70 donde el naufragio del Minerva marca un antes y un después en la vida de sus habitantes. La desaparición de cinco hombres deja a sus mujeres en una situación muy complicada: sin sus maridos, sin respuestas y sin poder ser reconocidas legalmente como viudas. Sin embargo, lejos de rendirse, Lucía, Maca, Rosa, Berta y Paloma encuentran apoyo las unas en las otras y construyen una amistad que se convierte en su mayor refugio.

Natalia Huarte interpreta a Maca, una mujer alegre, vital y con muchísimas ganas de vivir. Está profundamente enamorada de Vicente, su marido, y su mayor deseo es tener un hijo con él y formar una familia.

Sin embargo, el naufragio cambia por completo sus planes y la obliga a enfrentarse a una realidad que nunca había imaginado. A pesar de las dificultades, Maca intenta mantener su ilusión por la vida y encontrar la manera de seguir adelante.

Rosa, Berta y Paloma, tres mujeres unidas por la misma pérdida

Rosa, Berta y Paloma también forman parte de este grupo de mujeres que tienen que reconstruir sus vidas después de la desaparición de sus seres queridos. Cada una afronta el dolor y la incertidumbre de una manera diferente, pero todas comparten la necesidad de encontrar su lugar en una sociedad que no siempre les permite decidir por sí mismas.

Berta, interpretada por Lucía Guerrero, y Paloma, a quien da vida Camila Viyuela, son dos de las mujeres que forman parte de esta historia tan especial. Junto a Rosa, representan distintas maneras de enfrentarse a la pérdida, a los cambios y a las dificultades que llegan después del naufragio.

Una amistad que se convierte en su mayor fortaleza

Aunque cada una tiene su propia historia, lo que realmente une a estas cinco mujeres es la amistad que nace de la tragedia. Durante los dos años en los que sus maridos permanecen desaparecidos, aprenden a apoyarse, a tomar decisiones y a construir una vida que ya no depende únicamente de ellos.

Pero cuando los hombres regresan inesperadamente a Bastuel, todo vuelve a cambiar. Las mujeres ya no son las mismas que dejaron atrás y tendrán que decidir si quieren recuperar sus antiguas vidas o seguir luchando por el futuro que han comenzado a construir.

A la deriva ya está disponible en atresplayer, con un nuevo capítulo cada domingo.