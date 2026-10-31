De la puerta del Sol a los barrios para apoyar la huelga general: la mayoría de comisiones de la Acampada anuncian su disolución

La Acampada de Sol empieza a ver su fin después de que la mayoría de las comisiones que la han organizado desde hace más de un mes hayan anunciado su disolución y la salida de la plaza de los integrantes.

Las cientos de personas que llevan acampando más de un mes se irán "mudando" a los barrios para preparar la huelga general del 11 de noviembre. Una decisión que se ha tomado después de que la Delegación del Gobierno informara a la comisión de la asesoría legal de la acampada que "podría resultar legítimo ponerle fin" a la concentración.

Además, la ciudad de Madrid lleva horas blindándose ante la posible amenaza de disturbios y saqueos por las convocatorias de la plataforma Blocus, como ya ha ocurrido en otros países de Europa.

"Comenzamos la llamada mudanza a los barrios"

"Desde Acampada 26S, comenzamos la llamada mudanza a los barrios para transmutar en un movimiento social y de clase trabajadora, comprendido como Movimiento 26S", dice el comunicado del movimiento Acampada 26S.

La organización ha reconocido que "ninguna de estas decisiones fue ordenada por un órgano de gobierno, sino que respondió a una percepción compartida de las cosas": "Esto no significa que termine todo aquello que hemos construido. Las redes de apoyo, los vínculos y las formas de organización que han surgido durante estos días continuarán tomando distintas formas, respondiendo a las necesidades que siguen presentes".

En el escrito se destacan las victorias de las concentraciones y acampadas en la céntrica plaza madrileña: "una convocatoria de elecciones anticipadas", la "aprobación de dos Reales Decretos en materia de vivienda" y "movilizar todo el discurso público en torno al problema de la vivienda y la explotación de la clase obrera".

Asimismo, los acampados no ocultan su "miedo" a la amenaza de posibles disturbios y saqueos por las nuevas convocatorias de la plataforma Blocus en diferentes puntos de España, como Madrid, teniendo en cuenta que la alerta en máxima no solo en 'la milla de oro' sino en establecimientos de la calle Alcalá