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En tierra lejana | 2 de noviembre

Boran descubre que Cihan ha ocupado su lugar en la vida de su hijo y no puede soportarlo

Boran presencia desde la ventana cómo Cihan Deniz busca a Cihan y lo llama papá, una escena que despierta sus celos y le hace enfrentarse a una realidad que no esperaba. Después, una pregunta a Alya deja al descubierto la tensión entre los tres.

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Boran quería ver a Cihan Deniz después de despertarse, pero el pequeño sigue creyendo que su padre murió en aquel accidente. Por eso, han decidido que lo observe desde una ventana hasta que puedan contarle la verdad.

Desde allí, Boran ha escuchado al niño hablar de Cihan con cariño y pedirle a Pakize que lo acompañe para enseñarle un dibujo a papá. También ha oído cómo expresa cuánto lo echa de menos y las ganas que tiene de volver a verlo.

La escena ha incomodado a Boran, que no ha tardado en preguntarle a Cihan si el niño lo llama papá. Cihan le ha recordado que fue él mismo quien le pidió que cuidara de su hijo. Sadakat también ha salido en su defensa y le ha asegurado que ha cumplido con esa responsabilidad.

Pero la tensión no ha terminado ahí. Cuando Boran se ha detenido ante Alya, le ha preguntado dónde duerme. Ella se ha quedado sin palabras y ha sido Cihan quien ha respondido: duerme en su habitación.

Una contestación que deja todavía más claro que ha llegado el momento de que ambos le hablen con sinceridad de sus sentimientos. ¿Cómo reaccionará Boran cuando sepa que Alya y Cihan están enamorados?

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