"El abrazo de una madre no lo iguala nada": Kiko Rivera relata cómo se sintió tras reconciliarse con Isabel Pantoja después de seis años sin hablarse

El Hormiguero ha arrancado su semana por todo lo alto con la visita de Kiko Rivera. El cantante y DJ ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hablarnos de sus próximos proyectos profesionales y presentarnos su nuevo tema.

A sus 42 años, Kiko Rivera ha sufrido dos ictus, el último este mismo año y con más intensidad que el primero. Por suerte, todo ha salido bien dentro de la gravedad del asunto, aunque el DJ nos ha relatado algunas de las secuelas que le han quedado.

Si algo positivo saca Kiko Rivera de este segundo ictus es que, tras haberlo sufrido, ha vuelto a hablarse con su madre, Isabel Pantoja, después de seis años sin tener contacto con ella. "El abrazo de una madre no lo iguala nadie", ha recalcado. ¡Escucha todo lo que ha dicho sobre ella en el vídeo de arriba!