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¿SOL DESALOJADO?

Hugo del Prado confirma el desalojo en Sol: "Se ha alargado en el tiempo excesivamente, mira más a un tema político que operativo"

El delegado de la UIP de Jupol, Hugo del Prado, ha confirmado que la Puerta del Sol abrirá a lo largo de la mañana cuando las labores de limpieza y desinfección se lleven a cabo.

Jupol Espejo

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Manuel Pinardo
Publicado:

Esta madrugada se ha producido el desalojo de la Puerta del Sol, una acampada que se ha prolongado durante más de un mes, desde el pasado sábado 26 de septiembre tras una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid en respuesta al desahucio de Maricarmen, que fallecía unos días después, el pasado 7 de octubre. Agentes de la Policía Nacional han desalojado este martes a las cerca de 400 personas, la mayoría gente sin hogar, que aún pernoctaban en el kilómetro cero de España.

Hugo del Prado, delegado de UIP de Jupol, ha confirmado en 'Espejo Público' que se puede dar la Puerta del Sol como desalojada: "Ahora está la policía haciendo un perímetro de seguridad para que los operarios de limpieza tengan seguridad para trabajar".

Confirma que a lo largo de la mañana de la mañana, estará preparada para abrir en cualquier momento para el público.

¿Hubo resistencia?

El delegado de la UIP de Jupol ha comunicado que el protocolo se llevó a cabo y se cumplió perfectamente: "Hubo un pequeño conato de violencia, con el lanzamiento de alguna silla, pero nada reseñable, el desalojo se hizo rápido, en 45 minutos estaba la Puerta del Sol desalojada.

A su vez, desde JUPOL denuncian la permisividad y el alargamiento en el tiempo y compara cuando sus compañeros se encerraron en el ministerio y en apenas dos horas fueron expulsados.

"Se ha alargado en el tiempo excesivamente, esto mira más a un tema político que operativo, esta acampada creaba inseguridad en la zona", finaliza.

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