La emotiva historia de Iñaki Pulpillo, superviviente del accidente: "Me salvó una tostada de jamón"

Entre otra de las emotivas historias de supervivencia de los pasajeros que iban dentro de uno de los trenes, Iñaki Pulpillo iba en el vagón 2 del Iryo, cuando normalmente viaja en el 1, una línea Madrid-Andalucía que Iñaki tomaba para ir a trabajar.

Lo primero de todo ha sido explicar a Susanna Griso que está mejor de las heridas físicas: "Me voy mejorando poco a poco, los golpes mejoran cada día y puedo hacer vida medio normal, es un milagro, iba en el vagón 2 del Iryo".

Entre las historias emotivas y anecdóticas de los supervivientes, la de Iñaki supera las expectativas, y así lo contaba en 'Espejo Público': "El domingo pasado volvía de México por trabajo y me dijeron que el miércoles tenía una reunión en Sevilla, por lo que saqué el billete el martes por la mañana, siempre suelo viajar en el vagón 1 y desayuno en mi asiento ya que es muy temprano".

"Pues justo un amigo mío me dijo que no cogiera el desayuno: Llevas tiempo sin comerte una tostada de jamón, te voy a llevar a un sitio que te va a gustar, por lo que elegí un sitio aleatorio y me tocó el vagón 2". Iñaki ha contado a Susanna Griso y los colaboradores que hoy está vivo gracias al jamón.

"Creía que teníamos seguridad de ir en el tren"

Iñaki asegura que él lleva subiéndose a los trenes desde su inauguración en 1992 y era feliz viajando ya que el AVE era "puntual, seguro, cómodo y rápido".

"Yo como víctima me indigna, imagino que el resto también, no te hablo de colores políticos, sino como usuario es lo que más duele"

"En los últimos años, hemos aceptado retrasos, pero creíamos que teníamos la seguridad de ir en ese tren, hoy ya sabemos que nos tenían engañados y eso es lo que más me duele, nos han cobrado como si fuera un tren seguro y la otra cosa que me indigna es que hayan querido cargar la tragedia a una persona, eso me duele muchísimo", relata Iñaki que pide responsabilidades cuanto antes.

También ha querido tener unas palabras contra el ministro de Transportes, Óscar Puente: "Creo que si es una persona digna tendría que haber presentado su dimisión, lo que ha pasado no se va a solucionar, quiero que busquen culpables y hagan justicia con la gente, la dimisión es una cosa por dignidad política, no por otra cosa, pero eso ya es un tema suyo personal".

Iñaki relata cómo vivió el accidente

"Yo iba trabajando en mi asiento y llevábamos un ratito parado y lo primero que escuchas es el sonido del impacto y décimas de segundo después te tira del asiento y pierdes el control de tu cuerpo, sales disparado, das volteretas por todos lados sin poder agarrarte y cuando eso para, ves que estás caído pero no sabes donde estás. Lo primero que escuchas es a la gente decir 'vamos quien necesita ayuda' y la gente de manera muy calmada trataba de ayudar a la gente que estaba en peores condiciones, y decíamos 'salir que puede venir otro tren e impactar'", relata.

Respondiendo a Susanna sobre el posible bajón post-accidente, Iñaki cuenta que lleva desde el viernes con la psicóloga trabajando y esta le cuenta que las heridas mentales pueden aparecer en cualquier momento.

¿Se subirá a un tren?

"Tengo que hacerlo Susanna, por mi trabajo, tengo que hacerlo, ¿cuando? No lo sé, ¿tendré que hacerlo? Sí, ¿será un trauma? No lo sé, tengo que hacerlo, no me queda más remedio", finaliza respondiendo a la pregunta de Susanna.

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