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Nueve años después, Juan Carlos Ortega le da la vuelta a uno de los momentos más recordados de Kiko Rivera en El Hormiguero

Kiko Rivera ha recibido una sorpresa muy especial durante su visita a El Hormiguero. Juan Carlos Ortega ha conectado con el programa para recordar un momento de hace nueve años en el que muchos se rieron del cantante por su peculiar forma de tocar el violín.

Nueve años después, Juan Carlos Ortega le da la vuelta a uno de los momentos más recordados de Kiko Rivera en El Hormiguero

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Kiko Rivera no se esperaba lo que El Hormiguero tenía preparado para él. Durante su visita al programa, Pablo Motos ha conectado con el estudio de radio de Juan Carlos Ortega, que quería recordar algo que ocurrió hace nueve años y que tenía al cantante como protagonista.

Kiko aparecía tocando el violín de una forma muy particular. Muchos se rieron de él porque pensaban que lo estaba haciendo al revés. Sin embargo, Ortega ha recuperado aquel momento para darle la vuelta a la historia: "Mucha gente se rió, pero lo que esas personas no sabían es que Kiko Rivera tenía razón".

Para demostrarlo, el locutor ha presentado a Fátima, una violinista muy especial que ha contado, desde el humor, cómo cambió su forma de ver el instrumento después de ver a Kiko en televisión. "La primera impresión fue reírme, pero luego probé a tocarlo al revés y comprobé que Kiko Rivera tenía razón", ha explicado.

Pero la sorpresa no se ha quedado ahí. Ortega y su invitada han bromeado con otros instrumentos que, siguiendo el supuesto descubrimiento de Kiko, también deberían tocarse al revés: el violonchelo con el diapasón hacia abajo, la flauta introducida por la nariz, el piano de una forma distinta e incluso los timbales golpeados con la cabeza. Hasta los directores de orquesta habrían cambiado la batuta por los pies.

Al final, Fátima ha querido dejarle un mensaje a Kiko: "Ya has visto, los que se rieron de ti se equivocaron". Y ha aprovechado la ocasión para reflexionar, con mucho humor, sobre todas las cosas que hacemos al revés en nuestra vida: preocuparnos antes de que sucedan, enamorarnos antes de conocer a alguien o compartir una noticia antes de comprobar si es verdad.

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