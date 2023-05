Óscar, montador aeronáutico, divorciado y con 2 hijos: "He vuelto a casa de mi madre porque con mi sueldo es imposible pagar alquiler"

Óscar Romero sufrió en sus propias carnes la crisis financiera de 2008. En 2010 fue desahuciado de su vivienda. Divorciado y con 2 hijos le es imposible hacer frente al pago de un alquiler. Tiene contrato indefinido pero aún así ha tenido que volver a vivir con su madre junto a sus dos hijos.

Este montador aeronáutico tiene una nómina de 1.300 euros. Vivía de alquiler pero no le ha quedado más remedio que volver a casa de su madre, ya que no podía hacer frente a las mensualidades. Cuenta que debido a la inflación creciente los propietarios de los pisos llegaron a doblarle la cuantía del alquiler. "Otros muchos te ponen anuncios diciendo que solo admiten funcionarios. Si tienes hijos o mascota tampoco te alquilan la vivienda. Es imposible acceder a una vivienda con un contrato indefinido", afirma.

Señala que a la hora de alquiler son múltiples los obstáculos: los filtros del propietario, la inmobiliario o el seguro de impagos te pueden dejar fuera.

"Desde 2010 llevo dando bandazos de un lado para otro"

Sufrió un desahucio en el 2010 después de problemas con la crisis de la construcción. Desde ese momento ha estado "dando bandazos de un lado para otro". En muchos anuncios cuando se pone en contacto con el propietario este le pregunta directamente si es funcionario y ante la negativa, le descartan antes de conocerle.

Óscar es una de las víctimas de la crisis financiera que sufrió España en 2008. Su nomina ronda los 1.300 euros "aunque a veces no llega", matiza. Los alquileres a los que tiene que hacer frente Óscar rondan los 1.000 euros, una cuantía imposible de sobrellevar.

A César le tendrían que pasar una pensión alimenticia que tampoco está cobrando. Con 49 años nunca se esperó esta situación. "Las cosas vienen como vienen y esto cada vez se está poniendo cada vez peor. No pueden pedir 500 euros por una habitación o que restrinjan el alquiler solo a los funcionarios ".

"Me ofrecieron un alquiler social por 800 euros al mes"

No confía en la ley de vivienda y no cree que las leyes sean capaces de modificar el mercado. "Esto va a restringir aún más la oferta y va a disparar todavía más los precios", señala.

Cuenta que cuando le desahuciaron el mismo banco le alquiló su casa y este alquiler social era de 800 euros al mes. "Yo me dije, menudo alquiler social me estás dando, pero ya estaba todo apalabrado y no me pude echar atrás".