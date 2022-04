Los okupas de Torrejón de Velasco a la presidenta de una comunidad de vecinos: "Tenemos que matar a esta cerda"

En Torrejón de Velasco (Madrid) un bloque de 23 viviendas cuenta con 9 casas que habitadas por okupas. Han destrozado las zonas comunes y amenazan de muerte a la presidenta de la Comunidad, Nuria, con asiduidad. Nada más entrar en el edificio puede leerse en una pintada con letras grandes: "Okupas fuera", una pintada que según Nuria han hecho los propios okupas para poner a los vecinos en su contra.

Espejo Público se ha intentado poner en contacto con los okupas, sin éxito. Se escuchaban ruidos dentro de la casa pero no han querido abrir la puerta a las cámaras. Sin embargo, uno de estos okupas sí ha atendido a las cámaras fuera de la vivienda: "En la luz hay recibos y hay pruebas de que no estamos enganchados. A lo mejor la casa no se está pagando porque el señor del que supuestamente era el piso está muerto ¿Y a quién le vas a pagar el alquiler, a un muerto?".

En este bloque los vecinos han puesto hasta 3 cerrojos en el contador de la luz. Las cámaras de seguridad están pintadas con spray debido a que estos fueron registrados cuando se enganchaban a la luz de forma ilegal. Nuria colecciona todo tipo de denuncias por vejaciones, insultos y amenazas de muerte. "Tenemos que matar a esta cerda", "Le vamos a mandar a unos gitanos que hacen un trabajo muy bueno, rápido y no dejan rastro", son algunas de estas amenazas.

Afirma Nuria que tiene 3 sentencias ganadas contra la misma familia. Dos denuncias puestas recientemente y dos actas de la comunidad. "Ellos se focalizan en mí pero yo solo soy la presidenta de la Comunidad y lo que hago es proteger el edificio, a los vecinos y su propia casa".

