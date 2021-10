En Badalona unos okupas reclaman "sus derechos" a través de un cartel que han colgado en la puerta del edificio. Estos señalan que "prima la inviolabilidad del domicilio" ya sea por parte de particulares o de fuerzas policiales y utilizan términos como "este es nuestro domicilio y no tenemos intenciones de marcharnos de aquí" o de "allanamiento de morada" si alguien intenta echarlos.

Por su parte, los vecinos indican que todavía no han visto entrar a nadie, pero temen que puedan hacerlo, por lo que se han organizado para hacer guardia todas las noches y vigilar que ningún grupo de okupas entre en el edificio de la provincia de Barcelona.

Espejo Público ha hablado con Marta, una vecina que vive pared con pared con este edificio y señala que al ver el cartel los vecinos se han quedado "de piedra" y "con mucho miedo porque dicen que tienen todos los derechos de estar dentro de la vivienda sin ser los propietarios".

"Todas las noches salimos sobre las 23:00 horas hasta las 8:00 horas para vigilar que no haya ningún movimiento y si hay algún movimiento avisar a la Guardia Urbana porque hasta el momento no podemos hacer nada más", explica.

Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha acudido a la vivienda y ha manifestado en su cuenta de Twitter: "Hoy he vivido una situación surrealista. Barrio Bonavista en Badalona, ocupación ilegal en un bloque de pisos, fuerzan y cambian la cerradura de la escalera y cuelgan un cartel advirtiendo de "sus derechos". Me avisan los vecinos y me persono. La gentuza por ahora no se sale con la suya".

