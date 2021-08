¿Cuál es la vía judicial más rápida para expulsar a los okupas de las viviendas?

Se reabre el debate sobre la expulsión de los okupas. La jueza decana de Barakaldo pronunció unas palabras polémicas al respecto. "Se puede expulsar a unos okupas por vía civil en 5 días, pero la gente lo desconoce y acude al Derecho Penal, al Juzgado de Guardia a denunciar por inercia, pero en el procedimiento Civil hay una vía más ágil".

Para el abogado experto en okupaciones, Cesar Lodos, hay que denunciar a los okupas "directamente en la comisaría de policía más cercana y lo antes posible. Esta juez se refiere al texto literal de la ley. Hay una modificación de la ley, lo que se llama el desahucio express que es algo irreal".

"Parece increíble que una jueza decana que sabe del funcionamiento de los juzgados puede decir que en 5 días se pueden expulsar a unos okupas pero que se desconoce. No lo desconocemos. Lo que ella no puede desconocer es que el funcionamiento de los juzgados no va acorde con la ley y en 5 días no te tramitan ni la demanda admisión a trámite" ha criticado Cesar Lodos en el programa Espejo Público.

Para este abogado experto, la ley "prevé expulsarlos en 5 días, efectivamente, pero el problema es primero la tramitación que tiene ante el juzgado y segundo, todo lo que es la burocracia. En 5 días no se va a tramitar nada ningún juzgado. Los okupas lo saben y se aprovechan de eso. Están retrasando los procedimientos meses, rozando el año. De media se tarda en Espana entre 6 y 12 meses en sacar a unos okupas de las viviendas".

