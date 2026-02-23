Ayuno intermitente y luz roja: Ferran Torres desvela cuáles son sus hábitos más saludables

Pedri y FerranTorres han llegado juntos a El Hormiguero para compartir cómo viven el fútbol dentro y fuera del terreno de juego. Los dos internacionales han protagonizado una charla cercana, marcada por la complicidad y el buen ambiente.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber qué hábitos saludables llevan más allá de su deporte. Ferrán ha asegurado que lleva la voz cantante y que ha tratado de introducirle pequeñas cosas a su compañero.

Tal y como han confesado, ambos hacen ayuno intermitente y han afirmado que se sienten mucho mejor y con más energía. El valenciano además ha dicho que cuida mucho el descanso y por ello prioriza mucho la luz roja. ¡Imperdible!