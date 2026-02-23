Vox caería en Castilla y León y obtendría peor resultado que en 2022, según una encuesta de Sigma Dos

A menos de tres semanas para que los castellano leoneses acudan a las urnas para votar en las elecciones autonómicas, 'El Mundo' ha publicado la encuesta de Sigma Dos. En las dos últimas elecciones, Extremadura y Aragón, el Partido Popular ha obtenido el mayor número de votos, seguido del PSOE, aunque ambos no han conseguido su objetivo.

El partido que obtuvo el mejor resultado, respecto a otros años, fue Vox, donde en la región extremeña sumó seis escaños más que en las de 2023, y en Aragón 7. Sin embargo, la encuesta del medio no refleja que los de Santiago Abascal tengan el mismo aumento en Castilla y León.

Según el sondeo, Vox, con Carlos Pollán Fernández como candidato, no solo no sube en intención de voto, sino que obtendría un resultado peor que en las de 2022 donde consiguió 13 escaños. La encuesta sitúa a la formación en torno al 16,8% de los sufragios, casi un punto menos que el 17,6% obtenido en las últimas elecciones, y la mantiene en una horquilla que va desde repetir sus 13 procuradores hasta aspirar únicamente a arañar un escaño adicional en circunscripciones como Soria.

El sondeo plasma el fin de la racha positiva del partido de Abascal al no ser capaz de atraer ni a nuevos votantes ni a parte de quienes se abstuvieron en 2022, cuando la participación fue baja. Esto significa que esos votantes miran hacia el Partido Popular, que según la encuesta Alfonso Fernández Mañueco consolidaría su liderazgo en la comunidad, subiendo varios puntos hasta llegar al 35,8% de los votos, situándose en una franja entre 32 y 35 escaños frente a los 31 actuales.

¿De dónde saldrían los votos?

Aunque los de Pollán paran de crecer, le quitan votos a los populares. Del lado de Vox, un 14,8% de sus votantes de 2022 (unos 31.770) ahora irían al PP, y de estos un 10% (39.600 personas) se pasarían a Vox. Al final, los de Pollán gana casi 8.000 votos de los de Mañueco.

El PP continúa cogiendo votos del centro, los 22.300 de Ciudadanos más 11.300 del PSOE, es decir, el 5,6% de sus votantes, o sea 20.500). Solo 2,4% del PP (9.200) va al PSOE. Por otra parte, los socialistas no obtendrían mucha diferencia sobre las pasadas elecciones en Castilla y León, ya que Carlos Martínez lograría casi el 30% de los votos, pero podría perder alguno de sus procuradores.

Podemos desaparecería

A partir del domingo 15 de marzo, las Cortes castellano leonesas pasan de 81 a 82 escaños. El aumento de población en Segovia le otorga un procurador más a esta provincia, que según la encuesta sería para el PSOE. El sondeo también anticipa que Podemos se quedaría sin representación al caer por debajo del umbral que le otorgó su procurador actual, mientras IU-Sumar rondaría el 4,8%.

En cuanto a los partidos provinciales, Soria ¡Ya! pasaría de tres procuradores a uno o dos, mientras que Por Ávila podría desaparecer y el que aprovecharía el malestar por la gestión de los incendios de 2025 sería Unión del Pueblo Leonés, quien aumentaría sus apoyos y obtendría entre 3 y cuatro representantes.

La encuesta se realizó entre el 9 y el 19 de febrero de 2026 mediante entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI) con encuestas en panel online. En total, se completaron 1.954 entrevistas, distribuidas de forma proporcional por provincias, sexo y grupo de edad.

En el caso de las entrevistas telefónicas, la selección de los hogares se llevó a cabo de forma aleatoria, aplicando cuotas de sexo y edad en la elección del entrevistado final. Para el panel online, se aplicó una asignación proporcional por sexo y edad. El estudio presenta un margen de error de ±2,3% para un nivel de confianza del 95,5%, en el supuesto de variables con dos categorías igualmente distribuidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.