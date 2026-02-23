¿Será capaz la izquierda de refundarse? ¿Rufián o el nuevo Sumar? Responde Jorge Pueyo, candidato de la Chunta Aragonesista

El diputado en las Cortes de Aragón y candidato de la Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha pasado este lunes por Espejo Público, donde ha analizado el momento que vive la izquierda y el futuro de los espacios de confluencia de cara a próximas citas electorales. Pueyo llega a la entrevista respaldado por unos resultados históricos: la CHA ha duplicado su representación hasta los seis escaños y se consolida como referente de la izquierda aragonesa. Desde esa experiencia, lanza un mensaje claro a sus compañeros de Sumar. "Las elecciones no son coyunturales, son el resultado de mucho trabajo en el territorio", asegura. Para el diputado, los buenos resultados "son la recompensa de años de trabajo y no de las últimas semanas". Y deja un aviso en clave interna: "No sobra nadie".

"La CHA no participó en ninguno de los dos actos"

Pueyo fue visto en el acto en el que participaron Gabriel Rufián y Pablo Delgado, pero no en el celebrado por Sumar el pasado sábado. El diputado aclara que, como partido, la CHA no estuvo en ninguno de los dos encuentros. "Chunta Aragonesista no participó en ninguno de los dos actos a nivel de partido", subraya. Sobre el liderazgo de Yolanda Díaz, reconoce que se está planteando"una unión de cuatro partidos políticos diferentes" que, en su opinión, "estuvo muy bien y con propuestas positivas". No obstante, puntualiza que la CHA no formó parte de ese movimiento, aunque reivindica su papel propio: "Seguimos siendo el partido de referencia de la izquierda aragonesa y vamos a ser generosos a la hora de construir un espacio y llevar la voz de Aragón al Congreso de los Diputados".

¿Se sumará la CHA a Sumar?

Preguntado directamente por una posible integración en Sumar, Pueyo no cierra la puerta, pero marca perfil propio. "Dado el liderazgo que tenemos a día de hoy como Chunta Aragonesista, vamos a estar intentando liderar ese espacio a nivel Aragón", explica. Eso sí, matiza que quizá no formen parte "de un partido político nuevo" como tal, aunque sí trabajarán para "llegar a coaliciones que permitan ese acuerdo".

El "modelo Rufián"

Sobre el llamado "modelo Rufián", Pueyo considera que puede ayudar a reforzar el discurso de la izquierda. A su juicio, en una nueva coalición debe entenderse mejor la plurinacionalidad del Estado y conectar con sectores sociales donde, advierte, la ultraderecha está ganando terreno. "Se puede entender mejor en la nueva coalición la plurinacionalidad y llegar a capas donde nos está robando el discurso la ultraderecha", señala. En su opinión, se están produciendo "debates llamativos" que pueden permitir "permeabilizar en esa sociedad a la que no estamos llegando" y cree que esa posición "era muy necesaria".

"Tenemos que huir de los egos"

De cara al futuro, Pueyo apela a la responsabilidad y a la generosidad entre formaciones progresistas. "Tenemos que huir de los egos y del egoísmo de los partidos", afirma con rotundidad. Reconoce que la CHA podría aspirar a lograr un diputado en el Congreso por sí sola, pero sitúa el momento político en un plano superior: "Estamos ante una responsabilidad histórica. Tenemos que ser generosos con los demás partidos de izquierda". Para el diputado aragonés, se abre "un momento muy importante" que exige altura de miras. "Requiere generosidad y nos encontraremos en el camino posterior en unas generales", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.