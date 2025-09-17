Antena 3 LogoAntena3
Políticas contra Israel

Nicolás Redondo, ironiza sobre el veto a Israel en competiciones: "Donde haya un judío nos vamos"

El histórico dirigente del PSOE, Nicolás Redondo, analiza las últimas medidas del Gobierno para mostrar su rechazo a Israel por sus ataques a Gaza.

Nicolás Redondo en Espejo Público.

Espejo Público
Publicado:

Espejo Público ha debatido sobre la aprobación urgente que de un real decreto con medidas contra Israel que anunció el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo anunciaba "medias urgentes contra el estado genocida de Israel". En ese anuncio aprobaba un real decreto para embargar las armas a Israel aplicado ya desde octubre de 2023, señalaba. En el texto quedaba establecida la prohibición de comprar y vender armamento y munición a Israel.

Sin embargo, el Gobierno no ha aprobado este Real Decreto Ley que estaba previsto que se aprobase en el Consejo de Ministro. Sin embargo, por cuestiones técnicas y jurídicas, su aprobación se retrasará hasta la próxima semana. Una cuestión por la que desde Izquierda Unida instaron a los ministros de Sumar a no acudir a la reunión de los miembros del Gobierno.

"Hemos impedido La Vuelta, Eurovisión, puede que no vayamos a Mundiales..."

El histórico dirigente socialista Nicolás Redondo repasaba entonces las medidas de apoyo al pueblo palestino que se están materializando en la retirada de convocatorias globales de las que también forme parte Israel. "Hemos impedido La Vuelta, Eurovisión y puede que no vayamos a los mundiales si Israel gana la eliminatoria. Añadía entonces en un visible tono irónico: "Rompamos en defensa, en el asunto de 'Pegasus'... done haya un judío nos vamos".

