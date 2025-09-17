Antena 3 LogoAntena3
¿Será verdad? Pablo Motos revela su historia más embarazosa: “Le envié una foto de mi testículo"

Desde experiencias paranormales, hasta un pañuelo regalado por Harrison Ford. Imanol Arias, María Barranco y el presentador han contado historias increíbles...¿pero alguna ha sido real?

¿Será verdad? Pablo Motos revela su historia más embarazosa: “Le envié una foto de mi testículo"

Luiza Cauduro
Al poner a prueba las habilidades de actuación de Imanol Arias y María Barranco en su juego de ‘historias engañosas’, Trancas y Barrancas han sacado a la luz una historia de Pablo Motos de lo más embarazosa.

Para enseñar a la pareja cómo funciona el juego, el presentador ha hablado de una situación personal complicada que ha enfrentado recientemente. Sospechando que pasaba algo raro con sus genitales, ha sacado una foto de sus testículos para enviársela a un amigo médico...¡pero luego se confundió y se la envió a otra persona por engaño!

La anécdota ha desatado risas entre el público y los invitados, que luego han tenido que responder: ¿la historia es real o falsa? ¡Dale al play y descúbrelo!

