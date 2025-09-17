Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Feijóo reprocha a Sánchez no defender "ninguna causa noble" y querer "tapar sus vergüenzas", y Sánchez le pide que "argumente y deje de insultar", streaming en directo

Aquí puedes seguir en directo el segundo cara a cara del curso político entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, protagonizan el segundo cara a cara del curso político. En su primera intervención, Feijóo ha reprochado a Sánchez que "no defiende ninguna causa noble" y "solo quiere tapar sus vergüenzas".

"El transporte no funciona. La vivienda no se arregla. Para usted todo es un juego de trileros. Usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar sus vergüenzas. ¿Cree que los españoles pueden vivir en esta inestabilidad populista?", ha resaltado. Sánchez, por su parte, responde alegando que "los insultos no resuelven problemas" y pidiendo que "argumente". "Ustedes han decidido insultar. Nosotros hemos decidido gobernar con estabilidad y eficacia".

"Usted pactaría hasta con Netanyahu

Núñez Feijóo señala al Gobierno como el más inestable desde 1978. "La masacre de civiles tiene que parar en Gaza y los civiles palestinos no son terroristas. El que está bombardeando Gaza es el Gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. A usted le ha felicitado dos veces Hamás y es una vergüenza de la que no se va a poder apartar. Ahórrese las lecciones de humanidad. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con Netanyahu", ha resaltado.

Pedro Sánchez ha respondido "la estabilidad" que garantiza este Gobierno "porque gobierna para la mayoría". "La estabilidad no la da una mayoría absoluta", ha resaltado.

Estabilidad y situación política

Sánchez responde también hoy en la sesión de control del Congreso a preguntas centradas en la estabilidad y situación política de su Ejecutivo, después de que la Cámara tumbara la semana pasada la ley para la reducción a 37,5 horas de la jornada laboral. Alberto Núñez Feijóo interpelará a Sánchez sobre "cómo valora la estabilidad de su Gobierno", mientras que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le pedirá su opinión sobre "la situación política".

Los votos de los dos partidos, junto a Vox, hicieron caer la reforma laboral impulsada por la vicepresidente segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díez, en un intenso Pleno en el que ella recriminó a ambos partidos que "defiendan los intereses patronales y no los de los millones de trabajadores" de toda España.

Esta sesión también se produce en un momento comprometido por la situación con Gaza. La de hoy ha sido la segunda noche de ofensiva total sobre la ciudad de Gaza y las bombas siguen cayendo a la vez que los tanques de Israel ya recorren sus calles. Solo en estas primeras horas, miles de gazatíes tratan de huir como pueden en un éxodo sin fin. El portavoz del Ejército israelí ha confirmado que "controlar" y "destruir" Gaza llevará meses. Por su parte, Netanyahu ha anunciado que en los próximos días se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca.

Aquí puedes seguir en directo el cara a cara en el Congreso entre Sánchez y Feijóo.

