Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Increíble

"Salió huyendo": así evitó un atraco Imanol Arias al más puro estilo de "Rambo"

El actor ha contado la espectacular historia en la que evitó que le atracasen en Argentina.

"Salió huyendo": así evitó un atraco Imanol Arias al más puro estilo de "Rambo"

Publicidad

La visita de Imanol Arias y María Barranco a El Hormiguero ha estado marcada por la simpatía y el buen humor. Entre confidencias y risas, los intérpretes han demostrado la química que los une.

Antes de terminar con la entrevista, Pablo Motos ha querido conocer la historia en la que Imanol se convirtió en "Rambo" por un momento mientras se encontraba haciendo su obra de teatro en Argentina.

Según ha contado, intentaron atracarle por la calle. El comenzó intentando mediar para que no le quitasen el móvil, pero finalmente se envalentonó al ver que la calle tenía cámaras y decidió enfrentarle. "Salió huyendo", ha dicho el intérprete después de relatar cómo vivió ese momento. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Imanol Arias y María Barranco en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Imanol Arias y María Barranco en El Hormiguero

"Salió huyendo": así evitó un atraco Imanol Arias al más puro estilo de "Rambo"

"Salió huyendo": así evitó un atraco Imanol Arias al más puro estilo de "Rambo"

"Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso": María Barranco confiesa lo que sintió por Imanol Arias

"Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso": María Barranco confiesa lo que sintió por Imanol Arias

El truco de Imanol Arias para evitar discusiones con su pareja y amigos: "No siempre tiene uno la razón"
Toma nota

El truco de Imanol Arias para evitar discusiones con su pareja y amigos: "No siempre tiene uno la razón"

¿Rosa se lleva el bote de Pasapalabra? Su primer 24 en El Rosco: ¡a una de ganar 2.128.000 euros!
El Rosco | 16 de septiembre

¿Rosa se lleva el bote de Pasapalabra? Su primer 24 en El Rosco: ¡a una de ganar 2.128.000 euros!

El guiño de Rosa a Juanra Bonet al pedirle como comodín en La Pista: “Ése es otro programa”
Mejores momentos | 16 de septiembre

El guiño de Rosa a Juanra Bonet al pedirle como comodín en La Pista: “Ése es otro programa”

Juanra Bonet está imparable en Pasapalabra porque, además de saber las canciones que le tocan, reconoce las de los demás.

El inesperado troleo de Roberto Leal a Juanra Bonet en Pasapalabra: “¡Qué faltón!”
Mejores momentos | 16 de septiembre

El inesperado troleo de Roberto Leal a Juanra Bonet en Pasapalabra: “¡Qué faltón!”

Los dos presentadores se han picado al hablar de los regalos que hacen en sus concursos.

Pablo López

"Intento quemar todas mis armas y tirar de ojitos": Pablo López confiesa algunas de sus estrategias como coach de La Voz

La gamberrada de Juanra Bonet en Pasapalabra: “¿Puedes estarte quieto durante diez segundos?”

La gamberrada de Juanra Bonet en Pasapalabra: “¿Puedes estarte quieto durante diez segundos?”

Susana Uribarri y los viajes de su padre a Eurovisión: “Normalmente acertaba, se preparaba mínimo dos meses antes"

Susana Uribarri y los viajes de su padre a Eurovisión: “Acertaba, se preparaba mínimo dos meses antes"

Publicidad