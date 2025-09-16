"Salió huyendo": así evitó un atraco Imanol Arias al más puro estilo de "Rambo"

La visita de Imanol Arias y María Barranco a El Hormiguero ha estado marcada por la simpatía y el buen humor. Entre confidencias y risas, los intérpretes han demostrado la química que los une.

Antes de terminar con la entrevista, Pablo Motos ha querido conocer la historia en la que Imanol se convirtió en "Rambo" por un momento mientras se encontraba haciendo su obra de teatro en Argentina.

Según ha contado, intentaron atracarle por la calle. El comenzó intentando mediar para que no le quitasen el móvil, pero finalmente se envalentonó al ver que la calle tenía cámaras y decidió enfrentarle. "Salió huyendo", ha dicho el intérprete después de relatar cómo vivió ese momento. ¡Imperdible!