Muere el esquiador italiano Matteo Franzoso al estrellarse contra una valla en Chile

Luto en el esquí mundial tras confirmarse la trágica muerte de Matteo Franzoso, un esquiador italiano de 25 años, tras una caída mientras entrenaba en Santiago de Chile. El joven esquiador y deportista perdió la vida tras una violenta caída en la pista de La Parva, a 50 kilómetros de la capital chilena, cuando salió disparado, atravesó dos redes y se estrelló de forma violenta contra una valla.

"Pasó por encima de dos filas de redes y golpeó la cerca colocada a 6-7 metros de la pista", informa la Federación Italiana de Esquí (FISI).

Matteo Franzoso fue trasladado a un centro hospitalario con un traumatismo craneoencefálico y un edema cerebral. Desgraciadamente, acabó falleciendo tras ingresar en un hospital de Santiago de Chile, donde fue inducido al coma.

"La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) expresa sus más sinceras condolencias por la trágica pérdida de Matteo Franzoso. El esquiador italiano de 25 años falleció en Santiago de Chile, tras una caída durante un entrenamiento en la pista La Parva", informa la Federación Internacional de Esquí (FIS).

"Es una tragedia para la familia y para nuestro deporte"

Flavio Roda, presidente de la FISI, ha lamentado la trágica noticia de la muerte de Matteo Franzoso, que había llegado a Santiago de Chile el pasado 6 de septiembre para entrenar junto a Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese y Giovanni Franzoni.

"Es una tragedia para la familia y para nuestro deporte, un drama que nos devuelve al estado de ánimo de hace poco menos de un año, cuando falleció Matilde Lorenzi. Es absolutamente necesario hacer todo lo posible para garantizar que tales episodios no vuelvan a ocurrir. En este momento triste y doloroso quiero decir a todos los atletas y técnicos, de todos los deportes, que la Federación está a su lado y que encontrarán todo el apoyo necesario. Pido el máximo respeto para la familia de Matteo, de la que estaremos cerca en todo lo necesario", indicó Flavio Roda.

Matteo Franzoso compitió por primera vez en la Copa del Mundo en diciembre de 2021. Desde entonces, sumó 17 participaciones de élite en descenso y supergigante, terminando dos veces entre los 30 primeros. El esquiador italiano se estaba preparando para la nueva temporada con los mejores esquiadores italianos, incluido Dominik Paris, en la zona de esquí de La Parva, cerca de Santiago de Chile.

Su primera y única victoria en el circuito se remonta al súper G del 29 de noviembre de 2021 en Zinal, Suiza. En 2023 había ganado el título italiano en combinada y su última participación en la Copa del Mundo se remontaba a las carreras noruegas en Kvitfjell el pasado mes de marzo.

